Зеленский о танках для Украины: Коалиция партнеров уже сформирована. Верю в силу немецкого лидерства

Зеленский: Сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал сначала о заседании ставки верховного главнокомандующего, а потом отметил успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами сил обороны и безопасности воюют донецком направлении, защищая Бахмут. По словам президента, пограничники наносят российским оккупантам "такие потери, которые постепенно лишают смысла их атаки".

Также он выразил благодарность бойцам подразделения "Дозор" ГПСУ – "за эффективное сдерживание врага".

"Сейчас ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение, что ему не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей бросили на поле боя хозяева Кремля. Выполнение этой задачи состоит из разных элементов – как оборонных, так и политических. Но один из важнейших элементов – это танки. Современные западные танки, о поставках которых мы договариваемся с партнерами", – продолжил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые приняли соответствующие решения, и президента Евросовета Шарля Мишеля, который "очень четко призывает Европу принять решение о танках".

"И соответствующая коалиция партнеров действительно уже сформирована, и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам. Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной", – добавил он.