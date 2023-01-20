Зеленский о танках для Украины: Коалиция партнеров уже сформирована. Верю в силу немецкого лидерства

Зеленский рассказал сначала о заседании ставки верховного главнокомандующего, а потом отметил успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами сил обороны и безопасности воюют донецком направлении, защищая Бахмут. По словам президента, пограничники наносят российским оккупантам "такие потери, которые постепенно лишают смысла их атаки".
Также он выразил благодарность бойцам подразделения "Дозор" ГПСУ – "за эффективное сдерживание врага".
"Сейчас ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение, что ему не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей бросили на поле боя хозяева Кремля. Выполнение этой задачи состоит из разных элементов – как оборонных, так и политических. Но один из важнейших элементов – это танки. Современные западные танки, о поставках которых мы договариваемся с партнерами", – продолжил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые приняли соответствующие решения, и президента Евросовета Шарля Мишеля, который "очень четко призывает Европу принять решение о танках".
"И соответствующая коалиция партнеров действительно уже сформирована, и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам. Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной", – добавил он.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи. Во время заседания несколько стран объявит о предоставлении Украине танков Leopard, заяви министр обороны Литвы.