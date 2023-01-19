Новый министр обороны ФРГ заявил, что поставки немецких танков в Украину не зависят от поставок танков из США

Об этом он сказал в эфире ARD 19 января.

18 января немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал тему поставок танков в Украину с президентом США Джо Байденом и заявил собеседнику, что Германия готова поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки Abrams.

Писториус сказал, что ему неизвестно о таком условии.

Отвечая на вопрос, будет ли Германия поставлять танки без США, министр заявил, что Шольц обсуждает это с Байденом.

"Я почти уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней", – сказал он.

Одобрит ли Германия поставки в Украину немецких танков другими странами, станет ясно в ближайшие часы или утром 20 января, добавил глава немецкого оборонного ведомства.

О назначении Писториуса на пост министра обороны ФРГ Шольц сообщил 17 января. 19 января Писториус был приведен к присяге и в тот же день встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает CNN. Перед встречей Писториус пообещал, что Германия "вместе с партнерами" продолжит поддерживать Украину. Канал отметил, что днем ранее, 18 января, высокопоставленный чиновник Пентагона говорил о намерении Остина "оказывать давление на немцев" с целью предоставления Украине танков Leopard.