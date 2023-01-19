Новый министр обороны ФРГ заявил, что поставки немецких танков в Украину не зависят от поставок танков из США

Об этом он сказал в эфире ARD 19 января.
18 января немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал тему поставок танков в Украину с президентом США Джо Байденом и заявил собеседнику, что Германия готова поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки Abrams.
Писториус сказал, что ему неизвестно о таком условии.
Отвечая на вопрос, будет ли Германия поставлять танки без США, министр заявил, что Шольц обсуждает это с Байденом.
"Я почти уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней", – сказал он.
Одобрит ли Германия поставки в Украину немецких танков другими странами, станет ясно в ближайшие часы или утром 20 января, добавил глава немецкого оборонного ведомства.
О назначении Писториуса на пост министра обороны ФРГ Шольц сообщил 17 января. 19 января Писториус был приведен к присяге и в тот же день встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает CNN. Перед встречей Писториус пообещал, что Германия "вместе с партнерами" продолжит поддерживать Украину. Канал отметил, что днем ранее, 18 января, высокопоставленный чиновник Пентагона говорил о намерении Остина "оказывать давление на немцев" с целью предоставления Украине танков Leopard.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.