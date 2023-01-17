Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны Германии

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу он именно тот человек, который нужен бундесверу в переломный момент", – написал Шольц.
Ich freue mich, dass mit Boris #Pistorius ein herausragender Politiker unseres Landes neuer Verteidigungsminister wird. Mit seiner Erfahrung, Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sowie seinem großen Herz ist er genau die richtige Person für die Bundeswehr in der #Zeitenwende.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 17, 2023
О том, что Писториус станет новым министром обороны после отставки Кристине Ламбрехт, ранее сообщили немецкие СМИ со ссылкой на свои источники.
Писториус является членом СДПГ. Он занимает пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года.
Ламбрехт, которая занимает должность министра обороны Германии с 2021 года, 16 января 2023 года сообщила, что решила уйти в отставку.
Bild отмечал, что ее отставке предшествовала "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков.
Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже накапливала войска на границе с Украиной. Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете.
Министр подала в отставку перед принятием в правительстве Германии важного решения о вопросе поставок Украине танков Leopard.
Ламбрехт будет исполнять свои обязанности до того, пока не получит от президента ФРГ грамоту об увольнении, сообщила спикер правительства Германии Кристиане Хофман.