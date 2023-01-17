ГОРДОН
 
 
МИР

Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны Германии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Писториус станет новым главой минобороны Германии
Писториус станет новым главой минобороны Германии
Фото: EPA

Новым министром обороны Германии станет нынешний министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус – об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter 17 января.

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу он именно тот человек, который нужен бундесверу в переломный момент", – написал Шольц.

О том, что Писториус станет новым министром обороны после отставки Кристине Ламбрехт, ранее сообщили немецкие СМИ со ссылкой на свои источники.

Контекст:

Писториус является членом СДПГ. Он занимает пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года. 

Ламбрехт, которая занимает должность министра обороны Германии с 2021 года, 16 января 2023 года сообщила, что решила уйти в отставку.

Bild отмечал, что ее отставке предшествовала "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков. 

Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже накапливала войска на границе с Украиной. Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете. 

Министр подала в отставку перед принятием в правительстве Германии важного решения о вопросе поставок Украине танков Leopard.

Ламбрехт будет исполнять свои обязанности до того, пока не получит от президента ФРГ грамоту об увольнении, сообщила спикер правительства Германии Кристиане Хофман. 

Теги: Германия, Борис Писториус, назначение, Кристине Ламбрехт, бундесвер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару в белье
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару в белье
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (171482)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (162285)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (125457)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (102181)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (87611)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (50239)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (34355)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (25930)
 
 
 
 