Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны Германии

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу он именно тот человек, который нужен бундесверу в переломный момент", – написал Шольц.

Ich freue mich, dass mit Boris #Pistorius ein herausragender Politiker unseres Landes neuer Verteidigungsminister wird. Mit seiner Erfahrung, Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sowie seinem großen Herz ist er genau die richtige Person für die Bundeswehr in der #Zeitenwende. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 17, 2023

О том, что Писториус станет новым министром обороны после отставки Кристине Ламбрехт, ранее сообщили немецкие СМИ со ссылкой на свои источники.