Немецкие СМИ назвали имя нового министра обороны ФРГ

По информации СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц уже сообщил об этом кадровом решении коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СДП) и партия "Зеленые".

Писториус, как и Шольц, является членом СДПГ. Он занимает пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года. Как отмечает ARD, о Писториусе говорят, что он не является специалистом в вопросах обороны, но в СДПГ его считают решительным.

Spiegel подчеркивает, что перед новым главой минобороны стоят "грандиозные задачи". В частности, СМИ пишет, что состояние войск плачевное, а в связи с вторжением РФ бундесвер нуждается в реформировании.

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в эфире ARD обратил внимание, что нынешняя глава бундесвера Кристине Ламбрехт подала в отставку перед очередным заседанием контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое запланировано на 20 января.

По его мнению, "Ламбрехт подала в отставку слишком рано, потому что в пятницу нам предстоит принять очень важное решение". Речь, в частности, о вопросе поставок Украине танков Leopard, решение правительства ФРГ по которому пока, как известно, не принято.