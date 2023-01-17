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Немецкие СМИ назвали имя нового министра обороны ФРГ

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По данным СМИ, новым главой бундесвера будет Борис Писториус
По данным СМИ, новым главой бундесвера будет Борис Писториус
Фото: ЕРА

Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус – нынешний министр внутренних дел Нижней Саксонии. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщили 17 января немецкие СМИ, в частности – Spiegel и Bild.

По информации СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц уже сообщил об этом кадровом решении коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СДП) и партия "Зеленые".  

Писториус, как и Шольц, является членом СДПГ. Он занимает пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года. Как отмечает ARD, о Писториусе говорят, что он не является специалистом в вопросах обороны, но в СДПГ его считают решительным. 

Spiegel подчеркивает, что перед новым главой минобороны стоят "грандиозные задачи". В частности, СМИ пишет, что состояние войск плачевное, а в связи с вторжением РФ бундесвер нуждается в реформировании. 

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в эфире ARD обратил внимание, что нынешняя глава бундесвера Кристине Ламбрехт подала в отставку перед очередным заседанием контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое запланировано на 20 января. 

По его мнению, "Ламбрехт подала в отставку слишком рано, потому что в пятницу нам предстоит принять очень важное решение". Речь, в частности, о вопросе поставок Украине танков Leopard, решение правительства ФРГ по которому пока, как известно, не принято.

Контекст:

Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года. В октябре 2022 года она посещала Украину. 16 января 2023 года она сообщила, что решила уйти в отставку.

Bild отмечал, что ее отставке предшествовала "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков. 

Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже накапливала войска на границе с Украиной. Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете. 

Ламбрехт будет исполнять свои обязанности до того, пока не получит от президента ФРГ грамоту об увольнении, сообщила спикер правительства Германии Кристиане Хофман. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, ФРГ, отставка, Олаф Шольц, Кристине Ламбрехт, бундесвер
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