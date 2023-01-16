Шольц принял отставку главы минобороны ФРГ Ламбрехт, ее преемника назовут 17 января – СМИ

Об этом 16 января сообщила спикер правительства Германии Кристиане Хофман, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Формально Ламбрехт будет исполнять свои обязанности до того, пока не получит от президента ФРГ грамоту об увольнении.

Имя преемника Ламбрехт на посту главы минобороны ФРГ будет объявлено 17 января "из уважения к ее решению", отметила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Хоффман позже заявила, что решение будет принято "незамедлительно".

Ламбрехт 16 января подтвердила, что решила уйти в отставку.

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет объективно освещать и обсуждать вопросы, касающиеся военнослужащих и женщин, бундесвера и решений в области политики безопасности в интересах граждан Германии", – отметила она.