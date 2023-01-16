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Шольц принял отставку главы минобороны ФРГ Ламбрехт, ее преемника назовут 17 января – СМИ

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Ламбрехт 16 января подтвердила, что решила уйти в отставку
Ламбрехт 16 января подтвердила, что решила уйти в отставку
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристине Ламбрехт.

Об этом 16 января сообщила спикер правительства Германии Кристиане Хофман, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Формально Ламбрехт будет исполнять свои обязанности до того, пока не получит от президента ФРГ грамоту об увольнении.

Имя преемника Ламбрехт на посту главы минобороны ФРГ будет объявлено 17 января "из уважения к ее решению", отметила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Хоффман позже заявила, что решение будет принято "незамедлительно".

Ламбрехт 16 января подтвердила, что решила уйти в отставку.

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет объективно освещать и обсуждать вопросы, касающиеся военнослужащих и женщин, бундесвера и решений в области политики безопасности в интересах граждан Германии", – отметила она.

Контекст:

Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года. В октябре 2022 года она посещала Украину

Bild отмечал, что ее отставке предшествовала "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков. 

Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже накапливала войска на границе с Украиной. Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете. 

Теги: Германия, правительство, ФРГ, отставка, увольнение, Олаф Шольц, Кристине Ламбрехт, преемник, канцлер
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