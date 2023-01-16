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Министр обороны Германии подтвердила, что уходит в отставку

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Отставке Ламбрехт предшествовала череда скандалов
Отставке Ламбрехт предшествовала череда скандалов
Фото: EPA

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 16 января подтвердила, что решила уйти в отставку. Ее заявление опубликовано в Twitter министерства обороны Германии.

"Сегодня я обратилась к федеральному канцлеру с просьбой освободить меня от должности министра обороны. Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет объективно освещать и обсуждать вопросы, касающиеся военнослужащих и женщин, бундесвера и решений в области политики безопасности в интересах граждан Германии", – отметила она.

Ламбрехт добавила, что в центре внимания должна быть ценная работа солдат и многих мотивированных людей на местах.

"Поэтому я решила освободить свой кабинет. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто ежедневно заботится о нашей безопасности, и пожелать им всего наилучшего в будущем", – подытожила министр.

Контекст:

Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года. В октябре 2022 года она посещала Украину

Bild отмечал, что ее отставке предшествовала "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков. 

Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже накапливала войска на границе с Украиной. Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, политика, отставка, критика, Кристине Ламбрехт
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