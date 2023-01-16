Министр обороны Германии подтвердила, что уходит в отставку

"Сегодня я обратилась к федеральному канцлеру с просьбой освободить меня от должности министра обороны. Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет объективно освещать и обсуждать вопросы, касающиеся военнослужащих и женщин, бундесвера и решений в области политики безопасности в интересах граждан Германии", – отметила она.

Ламбрехт добавила, что в центре внимания должна быть ценная работа солдат и многих мотивированных людей на местах.

"Поэтому я решила освободить свой кабинет. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто ежедневно заботится о нашей безопасности, и пожелать им всего наилучшего в будущем", – подытожила министр.

Meldung - Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht erklärt: pic.twitter.com/9Je7Pvjlux — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 16, 2023