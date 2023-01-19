Министр обороны Польши: Танки Leopard для Украины означают большую безопасность в Европе

"Мы настроены позитивно", – говорится в заявлении.

Блащак отметил, что 20 января состоится встреча министров обороны на "Рамштайне", где у него будет личная встреча с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Leopard для Украины означает больше безопасности в Европе", – подчеркнул он.