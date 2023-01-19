Министр обороны Польши: Танки Leopard для Украины означают большую безопасность в Европе

"Мы настроены позитивно", – говорится в заявлении.
Блащак отметил, что 20 января состоится встреча министров обороны на "Рамштайне", где у него будет личная встреча с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.
"Leopard для Украины означает больше безопасности в Европе", – подчеркнул он.
Wicepremier @mblaszczak: Presja ma sens. Jeste * my dobrej my * li. Jutro spotkanie w Ramstein i moje spotkanie z nowym ministrem obrony Niemiec. Leopardy na Ukrain * oznaczaj * wi * cej bezpiecze * stwa w Europie.— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) January 19, 2023
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нерешительность в вопросе передачи Украине танков Leopard 2.