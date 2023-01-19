Бундестаг не смог проголосовать по вопросу танков Leopard для Украины

Хотя голосование было провалено, сайт Бундестага пишет, что в этом вопросе "появились признаки движения". ХДС/ХСС требовала немедленного рассмотрения ее предложения, но это голосование после бурных дебатов было провалено, а саму инициативу, согласно релизу, направили на рассмотрение в комитет по международным делам.

Фракция ХДС/ХСС предлагает призвать федеральное правительство Германии разрешить промышленности и третьим странам поставлять Украине немецкие танки Leopard-1 и Leopard-2, подготовиться к поставке Украине танков Leopard-2 из запасов бундесвера и, параллельно, – к закупке новых танков для немецкой армии.

ХДС/ХСС критикует канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки, говорится в сообщении. Зампредседателя этой фракции Йоханн Давид Вадефул подчеркнул, что аргумент будто Германия "будет действовать в одиночку" не выдерживает критики после заявлений Польши и Финляндии о готовности предоставить Украине Leopard.

Как отмечает "Укринформ", ХДС/ХСС не менее шести раз выносила вопрос о тяжелых вооружениях на обсуждение Бундестага, последний раз в сентябре 2022 года, но каждый раз предложение отправлялось на доработку.