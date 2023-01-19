Бундестаг не смог проголосовать по вопросу танков Leopard для Украины

Хотя голосование было провалено, сайт Бундестага пишет, что в этом вопросе "появились признаки движения". ХДС/ХСС требовала немедленного рассмотрения ее предложения, но это голосование после бурных дебатов было провалено, а саму инициативу, согласно релизу, направили на рассмотрение в комитет по международным делам.
Фракция ХДС/ХСС предлагает призвать федеральное правительство Германии разрешить промышленности и третьим странам поставлять Украине немецкие танки Leopard-1 и Leopard-2, подготовиться к поставке Украине танков Leopard-2 из запасов бундесвера и, параллельно, – к закупке новых танков для немецкой армии.
ХДС/ХСС критикует канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки, говорится в сообщении. Зампредседателя этой фракции Йоханн Давид Вадефул подчеркнул, что аргумент будто Германия "будет действовать в одиночку" не выдерживает критики после заявлений Польши и Финляндии о готовности предоставить Украине Leopard.
Как отмечает "Укринформ", ХДС/ХСС не менее шести раз выносила вопрос о тяжелых вооружениях на обсуждение Бундестага, последний раз в сентябре 2022 года, но каждый раз предложение отправлялось на доработку.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.