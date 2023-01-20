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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: У Шольца нет другой опции, кроме как разрешить поставки Украине танков Leopard

Яценюк: Мы боремся за безопасность и независимость не только Украины
Яценюк: Мы боремся за безопасность и независимость не только Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина борется не только за свою безопасность, но и за безопасность Европы, поэтому у канцлера ФРГ Олафа Шольца нет другого выхода, кроме как разрешить поставки Украине танков Leopard. Об этом заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк в эфире BBC, фрагмент видео опубликован на его странице в Facebook.

"Мы боремся за безопасность и независимость не только Украины. Эта война касается не только Украины. Речь идет о безопасности ЕС. Поэтому я убежден, что у немецкого канцлера нет никакой другой опции, кроме как дать "зеленый свет" для прямых поставок Leopard из Германии, а также разрешить нашим партнерам (а такие танки есть у 10 стран) поставить эти танки в Украину", – заявил политик.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.

Союзники, собравшиеся 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии, пока не пришли к единому решению по вопросу предоставления танков Украине. Однако министр обороны Германии Борис Писториус поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Теги: Арсений Яценюк, танки, военная помощь, война России против Украины, Leopard
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