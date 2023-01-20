Германия объявила о весеннем пакете военной помощи Украине на €1 млрд

Писториус сегодня впервые принял участие во встрече союзников в формате "Рамштайн" Фото: ЕРА

Об этом он сказал во время общения с журналистами по итогам заседания контактной группы "Рамштайн" в Германии, сообщает "Укринформ".

"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более €1 млрд", – сказал он. По его словам, после выделения этого пакета помощи общий объем предоставленной Германией военной помощи превысит €3,3 млрд.

В ближайшее время ФРГ сделает акцент на противовоздушной обороне, сказал Писториус.

"Приоритет номер один – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы", – заявил глава бундесвера.

Он добавил, что Германия предоставит Украине систему противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

Писториус вступил в должность главы бундесвера вчера. Он впервые принял участие в заседании союзников в формате "Рамштайн" и заявил, что впечатлен решимостью партнеров поддерживать Украину в борьбе против оккупантов.

По словам министра обороны ФРГ, о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились.