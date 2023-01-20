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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия объявила о весеннем пакете военной помощи Украине на €1 млрд

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Писториус сегодня впервые принял участие во встрече союзников в формате "Рамштайн"
Писториус сегодня впервые принял участие во встрече союзников в формате "Рамштайн"
Фото: ЕРА

Министр обороны Германии Борис Писториус 20 января анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд.

Об этом он сказал во время общения с журналистами по итогам заседания контактной группы "Рамштайн" в Германии, сообщает "Укринформ".

"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более €1 млрд", – сказал он. По его словам, после выделения этого пакета помощи общий объем предоставленной Германией военной помощи превысит €3,3 млрд.

В ближайшее время ФРГ сделает акцент на противовоздушной обороне, сказал Писториус.

"Приоритет номер один – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы", – заявил глава бундесвера.

Он добавил, что Германия предоставит Украине систему противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

Писториус вступил в должность главы бундесвера вчера. Он впервые принял участие в заседании союзников в формате "Рамштайн" и заявил, что впечатлен решимостью партнеров поддерживать Украину в борьбе против оккупантов.

По словам министра обороны ФРГ, о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В течение последних месяцев ведутся дискуссии по поводу предоставления Украине танков Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Берлин, ФРГ, ПВО, военная помощь, боеприпасы, ВСУ, Борис Писториус, бундесвер, Leopard
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