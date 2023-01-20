Союзники пока не пришли к единому решению по танках для Украины, заявил министр обороны ФРГ. Он поручил проверить запасы Leopard

По его словам, среди партнеров "нет единого мнения" по этому поводу.

Писториус назвал ошибочным впечатление, что Германия блокирует такое решение.

Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера. По словам чиновника, пока неясно, каким будет решение по вопросу танков, но эта проверка – подготовка к "дню, который может наступить".

Писториус добавил, что "есть веские причины за поставку и есть веские причины против". Он считает необходимым взвесить все "за" и "против".

Сегодня проходит восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.