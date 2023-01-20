Союзники пока не пришли к единому решению по танках для Украины, заявил министр обороны ФРГ. Он поручил проверить запасы Leopard

По его словам, среди партнеров "нет единого мнения" по этому поводу.
Писториус назвал ошибочным впечатление, что Германия блокирует такое решение.
Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера. По словам чиновника, пока неясно, каким будет решение по вопросу танков, но эта проверка – подготовка к "дню, который может наступить".
Писториус добавил, что "есть веские причины за поставку и есть веские причины против". Он считает необходимым взвесить все "за" и "против".
Сегодня проходит восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.