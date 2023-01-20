Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украине истребителей F-16 и оплаты танков Leopard 2

Он отметил, что кабинет рассмотрит такой запрос непредвзято. По словам министра, на поставку обычного оборудования "нет табу". Хекстра добавил, что Нидерланды отправляют только те товары, которые запрашивает Украина.

Член палаты представителей Нидерландов Сьерд Сьердсма обратился к правительству с просьбой поставить F-16 и боевые машины пехоты для Вооруженных сил Украины, так как есть опасения, что в ближайшие месяцы Россия начнет еще одно крупное наступление.

В Давосе министр обороны страны Кайса Оллонгрен 19 января заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину. Об этом она сказала в комментарии Bloomberg.

"Мы ждем позицию Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", – сказала Оллонгрен.