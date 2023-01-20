Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украине истребителей F-16 и оплаты танков Leopard 2

Он отметил, что кабинет рассмотрит такой запрос непредвзято. По словам министра, на поставку обычного оборудования "нет табу". Хекстра добавил, что Нидерланды отправляют только те товары, которые запрашивает Украина.
Член палаты представителей Нидерландов Сьерд Сьердсма обратился к правительству с просьбой поставить F-16 и боевые машины пехоты для Вооруженных сил Украины, так как есть опасения, что в ближайшие месяцы Россия начнет еще одно крупное наступление.
В Давосе министр обороны страны Кайса Оллонгрен 19 января заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину. Об этом она сказала в комментарии Bloomberg.
"Мы ждем позицию Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", – сказала Оллонгрен.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По информации украинского МИД, пять стран готовы передать танки Leopard Украине. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.