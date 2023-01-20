Кулеба: Мы получаем все, о чем просим, кроме западных истребителей и дальнобойных ракет

Кулеба: Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты, наш список наиболее востребованного оружия будет завершен Фото: EPA

"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы, – западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", – сказал он.

Кулеба напомнил, что в начале полномасштабного российского вторжения разговоры с потенциальными странами – поставщиками вооружения начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. Он привел пример Швеции, которая решила предоставить Украине САУ Archer. Еще один разблокированный вопрос – поставки западных танков, отметил Кулеба.

"Мы видим, как вещи ускоряются… Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом – наш список наиболее востребованного оружия будет завершен. [...] Мы понимаем, насколько важен нынешний год, мы осознаем намерения России. Мы должны быть готовы к ее попыткам победить на поле боя и не допустить этого. Но наши цели в войне остаются неизменными – полное восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказал министр.

Он отметил, что к главной цели прилагаются многие другие – правосудие, репарации, послевоенное восстановление, гарантии того, что Россия не повторит агрессию.

"Но возвращение контроля над всей украинской территорией станет базовой победой. Без этого все остальное в принципе будет невозможно", – заявил Кулеба.