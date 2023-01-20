ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мы получаем все, о чем просим, кроме западных истребителей и дальнобойных ракет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты, наш список наиболее востребованного оружия будет завершен
Кулеба: Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты, наш список наиболее востребованного оружия будет завершен
Фото: EPA

Украине удалось разблокировать предоставление со стороны международных партнеров почти всех видов вооружений, кроме дальнобойных ракет и западных истребителей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме на Международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 19 января, пишет "Укринформ".

"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы, – западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", – сказал он.

Кулеба напомнил, что в начале полномасштабного российского вторжения разговоры с потенциальными странами – поставщиками вооружения начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. Он привел пример Швеции, которая решила предоставить Украине САУ Archer. Еще один разблокированный вопрос – поставки западных танков, отметил Кулеба.

"Мы видим, как вещи ускоряются… Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом – наш список наиболее востребованного оружия будет завершен. [...] Мы понимаем, насколько важен нынешний год, мы осознаем намерения России. Мы должны быть готовы к ее попыткам победить на поле боя и не допустить этого. Но наши цели в войне остаются неизменными – полное восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказал министр.

Он отметил, что к главной цели прилагаются многие другие – правосудие, репарации, послевоенное восстановление, гарантии того, что Россия не повторит агрессию.

"Но возвращение контроля над всей украинской территорией станет базовой победой. Без этого все остальное в принципе будет невозможно", – заявил Кулеба.

Контекст:

Украина неоднократно призывала США предоставить ей ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Также с таким призывом выступали партнеры, в частности – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, которое вышло 5 января 2023 года, высказал мнение, что решение для поражения российских целей на больших расстояниях будет найдено. 

В Пентагоне 16 января заявили, что осознают потребность Украины в дальнобойных системах, способных поражать объекты противника за линией фронта.

В январе Кулеба рассказал, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, после этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков, США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Он ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116781)
2
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77707)
3
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (55869)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (54290)
5
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (39420)
6
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой (27939)
7
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео (25710)
8
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (18711)
 
 
 
 