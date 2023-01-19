ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания передаст Украине 19 САУ Caesar

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дания решила передать Украине все САУ Caesar, которые у нее есть
Дания решила передать Украине все САУ Caesar, которые у нее есть
Фото: fmn.dk

Правительство Дании при широкой поддержке парламента передаст Украине артиллерийские системы. Об этом говорится на сайте министерства обороны Дании 19 января.

Правительство решило передать Украине все имеющиеся 19 артиллерийских орудий Caesar французского производства. Об этом правительство проконсультировалось с парламентом Дании на заседании Совета по внешней политике, говорится в сообщении.

"Это очень большое и значимое пожертвование. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать ее для борьбы за свободу Украины. Нет сомнений в том, что она нужна, даже если с системой все еще есть технические проблемы", – заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Министр подчеркнул, что с самого начала войны в Украине Дания была в числе самых активных стран – доноров для Украины. Он отметил, что сейчас задача Дании – найти баланс между помощью Украине и дальнейшим укреплением обороноспособности страны.

Правительство страны одновременно рассматривает возможности запуска быстрого приобретения новых мощностей, отмечают в датском минобороны.

САУ Caesar имеют ряд технических проблем с системой, которые придется решать в сотрудничестве с производителем и Украиной. Однако Украина запросила артиллерию, несмотря на эти проблемы, говорится в сообщении министерства. Передача будет сопровождаться пакетом обучения и образования для украинцев.

Минобороны Дании приводит факты о САУ Caesar. Вес установки – 32 тонны. Длина 12,3 м, высота 3,1 м, ширина 2,8 м. Установка развивает скорость до 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью. Дальность действия – 600 км при движении по бездорожью. Калибр – 155 мм. Установка может сделать шесть выстрелов менее чем за 60 секунд на расстояние до 40 км в зависимости от типа боеприпаса. Оснащена двигателем V8 мощностью 420 л.с.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил. 

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

По состоянию на октябрь, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжение.

Теги: Дания, военная техника, военная помощь, помощь, артиллерия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116306)
2
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (101608)
3
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77182)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (53663)
5
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (52916)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (50081)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (38303)
8
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (34553)
 
 
 
 