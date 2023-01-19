Дания передаст Украине 19 САУ Caesar

Дания решила передать Украине все САУ Caesar, которые у нее есть Фото: fmn.dk

Правительство решило передать Украине все имеющиеся 19 артиллерийских орудий Caesar французского производства. Об этом правительство проконсультировалось с парламентом Дании на заседании Совета по внешней политике, говорится в сообщении.

"Это очень большое и значимое пожертвование. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать ее для борьбы за свободу Украины. Нет сомнений в том, что она нужна, даже если с системой все еще есть технические проблемы", – заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Министр подчеркнул, что с самого начала войны в Украине Дания была в числе самых активных стран – доноров для Украины. Он отметил, что сейчас задача Дании – найти баланс между помощью Украине и дальнейшим укреплением обороноспособности страны.

Правительство страны одновременно рассматривает возможности запуска быстрого приобретения новых мощностей, отмечают в датском минобороны.

САУ Caesar имеют ряд технических проблем с системой, которые придется решать в сотрудничестве с производителем и Украиной. Однако Украина запросила артиллерию, несмотря на эти проблемы, говорится в сообщении министерства. Передача будет сопровождаться пакетом обучения и образования для украинцев.

Минобороны Дании приводит факты о САУ Caesar. Вес установки – 32 тонны. Длина 12,3 м, высота 3,1 м, ширина 2,8 м. Установка развивает скорость до 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью. Дальность действия – 600 км при движении по бездорожью. Калибр – 155 мм. Установка может сделать шесть выстрелов менее чем за 60 секунд на расстояние до 40 км в зависимости от типа боеприпаса. Оснащена двигателем V8 мощностью 420 л.с.