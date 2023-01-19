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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи – правительство

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Эстонская военная помощь Украине превысила 1% валового внутреннего продукта балтийской страны
Эстонская военная помощь Украине превысила 1% валового внутреннего продукта балтийской страны
Фото: MoD Estonia / Twitter

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине крупнейшего на сегодня пакета военной помощи на общую сумму €113 млн, сообщает 19 января пресс-служба эстонского правительства.

С учетом этого пакета эстонская военная помощь Украине увеличится до суммарных €370 млн, или чуть более 1% валового внутреннего продукта Эстонии. Пакет состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов, точное количество поставляемых вооружений не раскрывается.

"Сегодняшним решением мы отправляем Украине оружие, в котором она больше всего нуждается. Украина обратилась за этой помощью напрямую к Эстонии, необходимость именно этого вооружения подчеркнул и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Риге", – сказала премьер-министр Кая Каллас.

Глава минобороны Эстонии подчеркнул большую потребность Украины в тяжелом вооружении.

"Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы сохранить инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Мы и наши союзники имеем прямое влияние на боеспособность украинских солдат, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно подать пример и мотивировать других союзников на оказание помощи",  сказал Певкур. 

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Эстонию за новый пакет помощи.

"Мы высоко ценим вашу поддержку, которая увеличилась до 1% ВВП Эстонии. Россия потерпит поражение", – написал министр в Twitter. 

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

За последний год минобороны Эстонии предоставило Украине более €255 млн в виде военной помощи, написало Delfi 1 декабря.

В частности, Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

Кроме того, совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Эстония также предоставит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.

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