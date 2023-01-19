Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи – правительство

С учетом этого пакета эстонская военная помощь Украине увеличится до суммарных €370 млн, или чуть более 1% валового внутреннего продукта Эстонии. Пакет состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов, точное количество поставляемых вооружений не раскрывается.

"Сегодняшним решением мы отправляем Украине оружие, в котором она больше всего нуждается. Украина обратилась за этой помощью напрямую к Эстонии, необходимость именно этого вооружения подчеркнул и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Риге", – сказала премьер-министр Кая Каллас.

Глава минобороны Эстонии подчеркнул большую потребность Украины в тяжелом вооружении.

"Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы сохранить инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Мы и наши союзники имеем прямое влияние на боеспособность украинских солдат, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно подать пример и мотивировать других союзников на оказание помощи", – сказал Певкур.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Эстонию за новый пакет помощи.

"Мы высоко ценим вашу поддержку, которая увеличилась до 1% ВВП Эстонии. Россия потерпит поражение", – написал министр в Twitter.