Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи – правительство

С учетом этого пакета эстонская военная помощь Украине увеличится до суммарных €370 млн, или чуть более 1% валового внутреннего продукта Эстонии. Пакет состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов, точное количество поставляемых вооружений не раскрывается.
"Сегодняшним решением мы отправляем Украине оружие, в котором она больше всего нуждается. Украина обратилась за этой помощью напрямую к Эстонии, необходимость именно этого вооружения подчеркнул и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Риге", – сказала премьер-министр Кая Каллас.
Глава минобороны Эстонии подчеркнул большую потребность Украины в тяжелом вооружении.
"Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы сохранить инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Мы и наши союзники имеем прямое влияние на боеспособность украинских солдат, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно подать пример и мотивировать других союзников на оказание помощи", – сказал Певкур.
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Эстонию за новый пакет помощи.
"Мы высоко ценим вашу поддержку, которая увеличилась до 1% ВВП Эстонии. Россия потерпит поражение", – написал министр в Twitter.
Good news from Estonia: another package of security assistance for #UAarmy will be delivered. We highly value you support, which increased up to 1% of * GDP.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023
russia will be defeated.
Thank you to @kajakallas @HPevkur and the * people.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
За последний год минобороны Эстонии предоставило Украине более €255 млн в виде военной помощи, написало Delfi 1 декабря.
В частности, Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
Кроме того, совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Эстония также предоставит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.