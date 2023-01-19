"Сейчас многое поставлено на карту". Премьер Швеции объявил, что Украина получит САУ Archer, 50 бронемашин и NLAW

"Сейчас много поставлено на карту. Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении", – заявил Кристерссон.

Также Украина получит в рамках этого пакета противотанковые комплексы NLAW.

По данным Reuters, общая стоимость десятого пакета шведской помощи Украине составит около $419 млн. Власти не уточнили, сколько всего САУ должно поступить в Украину. Швеция в данный момент располагает 48 установками Archer, пишет агентство.