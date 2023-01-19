"Сейчас многое поставлено на карту". Премьер Швеции объявил, что Украина получит САУ Archer, 50 бронемашин и NLAW

"Сейчас много поставлено на карту. Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении", – заявил Кристерссон.
Также Украина получит в рамках этого пакета противотанковые комплексы NLAW.
По данным Reuters, общая стоимость десятого пакета шведской помощи Украине составит около $419 млн. Власти не уточнили, сколько всего САУ должно поступить в Украину. Швеция в данный момент располагает 48 установками Archer, пишет агентство.
САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.
Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в августе 2022 года призывал Швецию предоставить Украине САУ Archer. Современное оружие необходимо Вооруженным силам Украины для деоккупации территорий, захваченных Россией с 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский 19 января 2023 года призвал партнеров передать ВСУ тяжелые вооружения, с помощью которых Украина вернет себе в том числе Крым.