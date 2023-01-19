Расмуссен: Нежелание Германии поставлять оружие Украине позволило Путину обострить войну

По его словам, "нерешительность" Германии в отношении отправки танков в Украину позволила президенту России Владимиру Путину без последствий "обострить войну".
"Я не вижу никаких логических аргументов в пользу колебаний Германии. Думаю, что именно они позволили Путину эскалировать войну без последствий. Мы не должны давать Путину время для разработки новых жестоких стратегий", – сказал экс-генсек.
Расмуссен считает, что Запад слишком долго следовал "бюрократической стратегии", постепенно увеличивая поставки оружия, только когда Путин обострял ситуацию. Теперь эта пошаговая стратегия должна быть заменена "стратегией внезапности, когда украинцы подталкивают РФ к обороне".
Бывший глава Альянса также призвал ввести бесполетную зону над Украиной.
"Я думаю, что сейчас необходимо закрыть небо над Украиной, чтобы защитить украинское население от атак России по гражданской инфраструктуре. Поэтому мы должны поставить зенитные, противоракетные установки и снаряды большой дальности, чтобы уничтожить российские ракетные установки. Но в дополнение к этому мы также должны поставить тяжелые боевые танки, чтобы дать украинцам возможность вернуть оккупированные земли", – добавил Расмуссен.
Об острой необходимости в танках для Вооруженных сил Украины 19 января заявили министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В совместном обращении министры призвали партнеров дать Киеву танки Leopard 2, отметив, что для укрепления оборонного потенциала Украины сделано уже очень многое, однако РФ сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.
Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
Шольц, по данным немецких СМИ, сказал 18 января в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что ФРГ готова поставить в Украину танки Leopard 2 при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора. В Пентагоне 18 января заметили, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться.