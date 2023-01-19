Расмуссен: Нежелание Германии поставлять оружие Украине позволило Путину обострить войну

По его словам, "нерешительность" Германии в отношении отправки танков в Украину позволила президенту России Владимиру Путину без последствий "обострить войну".

"Я не вижу никаких логических аргументов в пользу колебаний Германии. Думаю, что именно они позволили Путину эскалировать войну без последствий. Мы не должны давать Путину время для разработки новых жестоких стратегий", – сказал экс-генсек.

Расмуссен считает, что Запад слишком долго следовал "бюрократической стратегии", постепенно увеличивая поставки оружия, только когда Путин обострял ситуацию. Теперь эта пошаговая стратегия должна быть заменена "стратегией внезапности, когда украинцы подталкивают РФ к обороне".

Бывший глава Альянса также призвал ввести бесполетную зону над Украиной.

"Я думаю, что сейчас необходимо закрыть небо над Украиной, чтобы защитить украинское население от атак России по гражданской инфраструктуре. Поэтому мы должны поставить зенитные, противоракетные установки и снаряды большой дальности, чтобы уничтожить российские ракетные установки. Но в дополнение к этому мы также должны поставить тяжелые боевые танки, чтобы дать украинцам возможность вернуть оккупированные земли", – добавил Расмуссен.

Об острой необходимости в танках для Вооруженных сил Украины 19 января заявили министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В совместном обращении министры призвали партнеров дать Киеву танки Leopard 2, отметив, что для укрепления оборонного потенциала Украины сделано уже очень многое, однако РФ сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники.