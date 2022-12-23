Дроны и средства индивидуальной защиты. Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Об этом 22 декабря сообщается на сайте минобороны страны.

Отмечается, что Эстония предоставит Украине беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам о помощи, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта (Союз обороны Эстонии. – "ГОРДОН") с их партнерами в Украине", – рассказал Певкур.

Эстония поддерживает Украину индивидуальной экипировкой, предоставляя, в частности, бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов, форму, в том числе верхнюю, и другие предметы одежды и аксессуары, указали в минобороны.

Кроме того, в качестве дополнительной помощи в Украину будут отправлены дроны, комплекты для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких, добавили в оборонном ведомстве.