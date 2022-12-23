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Дроны и средства индивидуальной защиты. Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

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Эстония предоставит Украине беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование, отметили в минобороны страны
Эстония предоставит Украине беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование, отметили в минобороны страны
Фото: MoD Estonia / Twitter

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину новый пакет военной помощи.

Об этом 22 декабря сообщается на сайте минобороны страны.

Отмечается, что Эстония предоставит Украине беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам о помощи, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта (Союз обороны Эстонии. – "ГОРДОН") с их партнерами в Украине", – рассказал Певкур.

Эстония поддерживает Украину индивидуальной экипировкой, предоставляя, в частности, бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов, форму, в том числе верхнюю, и другие предметы одежды и аксессуары, указали в минобороны.

Кроме того, в качестве дополнительной помощи в Украину будут отправлены дроны, комплекты для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких, добавили в оборонном ведомстве.

Контекст:

За последний год минобороны Эстонии предоставило Украине более €255 млн в виде военной помощи, написало Delfi 1 декабря.

В частности, Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны.

Кроме того, совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Эстония также предоставит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.

Теги: Украина, Эстония, военная помощь, экипировка, беспилотники, война России против Украины, обмундирование, Ханно Певкур
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