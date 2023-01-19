Великобритания намерена отправить Украине 600 ракет Brimstone – министр обороны

Агентство отметило, что Уоллес рассказал подробности о ранее объявленном Великобританией пакете военной помощи для Украины, который включает танки Challenger.

Он отметил, что страна намерена отправить еще 600 ракет Brimstone, "что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя".

По словам Уоллеса, единство Запада против российского вторжения в Украину остается сильным и что союзники "готовятся к этому надолго".

О передаче Украине ракет Brimstone 2 минобороны Великобритании сообщало в декабре 2022 года.