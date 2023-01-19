Великобритания намерена отправить Украине 600 ракет Brimstone – министр обороны

Агентство отметило, что Уоллес рассказал подробности о ранее объявленном Великобританией пакете военной помощи для Украины, который включает танки Challenger.
Он отметил, что страна намерена отправить еще 600 ракет Brimstone, "что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя".
По словам Уоллеса, единство Запада против российского вторжения в Украину остается сильным и что союзники "готовятся к этому надолго".
О передаче Украине ракет Brimstone 2 минобороны Великобритании сообщало в декабре 2022 года.
Правительство Британии во главе с Джонсоном последовательно поддерживало Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. В 2022 году объем военной помощи составил более £3 млрд.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке. Выступая в последний раз в Палате общин в качестве главы правительства, он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.
Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.