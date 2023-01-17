После ухода Джонсона Лондон пытается вернуть лидерство в вопросе помощи Украине и показывает пример остальному Западу – СМИ

Об этом 17 января сообщает Sky news, анализируя начавшийся визит британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли в США и Канаду.
Журналисты предполагают, что на встречах с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и канадской коллегой Мелони Жоли Клеверли попытается продемонстрировать "явное британское лидерство и инициативу, чтобы способствовать более глубокому и быстрому международному сближению по вопросу Украины". Он уже заявил, что попытается убедить союзников дать Украине инструменты, необходимые для победы в войне, а не только для удержания линии фронта.
"Правительство господина Сунака пытается заполнить дыру, образовавшуюся после ухода Джонсона. Прямая позиция Джонсона в отношении защиты Украины вызвала восхищение в западных странах", – пишет канал.
При этом Sky news считает, что партия танков Challenger 2, артиллерии и бронетехники, о передаче которой министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил накануне, сама по себе мало что сделает для изменения картины на поля боя.
"Приготовьтесь к радости российской пропаганды от вида сожженного и уничтоженного Challenger 2", – иронизируют авторы публикации.
Однако британцы надеются, что их пакет танков будет стимулировать другие страны также передать Киеву часть своего оружия. И послание Клеверли будет таким: "Вооружите Украину должным образом сейчас, и это может закончиться раньше, чем позже, чтобы ослабленная Россия была вынуждена вести переговоры".
Правительство Британии во главе с Джонсоном последовательно поддерживало Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. В 2022 году объем военной помощи составил более £3 млрд
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке. Выступая в последний в Палате общин в качестве главы правительства, он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.
Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.