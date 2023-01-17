После ухода Джонсона Лондон пытается вернуть лидерство в вопросе помощи Украине и показывает пример остальному Западу – СМИ

Об этом 17 января сообщает Sky news, анализируя начавшийся визит британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли в США и Канаду.

Журналисты предполагают, что на встречах с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и канадской коллегой Мелони Жоли Клеверли попытается продемонстрировать "явное британское лидерство и инициативу, чтобы способствовать более глубокому и быстрому международному сближению по вопросу Украины". Он уже заявил, что попытается убедить союзников дать Украине инструменты, необходимые для победы в войне, а не только для удержания линии фронта.

"Правительство господина Сунака пытается заполнить дыру, образовавшуюся после ухода Джонсона. Прямая позиция Джонсона в отношении защиты Украины вызвала восхищение в западных странах", – пишет канал.

При этом Sky news считает, что партия танков Challenger 2, артиллерии и бронетехники, о передаче которой министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил накануне, сама по себе мало что сделает для изменения картины на поля боя.

"Приготовьтесь к радости российской пропаганды от вида сожженного и уничтоженного Challenger 2", – иронизируют авторы публикации.

Однако британцы надеются, что их пакет танков будет стимулировать другие страны также передать Киеву часть своего оружия. И послание Клеверли будет таким: "Вооружите Украину должным образом сейчас, и это может закончиться раньше, чем позже, чтобы ослабленная Россия была вынуждена вести переговоры".