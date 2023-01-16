Международное сообщество как никогда решительно настроено, что Путин потерпит поражение – Уоллес

Об этом он заявил 16 января, выступая в британском парламенте, сообщает сайт правительства страны.

Уоллес высказал мнение, что после смены командующего группировкой оккупационных войск в Украине на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова Россия будет наступать "независимо от того, какими человеческими жертвами это будет сопровождаться".

По его словам, помощь союзников Украине должна быть выедена на новый уровень, чтобы силы обороны страны могли изгнать оккупационные войска.

Международное сообщество в 2023 году не утратит темп предоставления Украине вооружений, подчеркнул глава британского оборонного ведомства.

"Кремль должен признать, что именно его поведение укрепляет международную решимость и что, несмотря на пропаганду, Украина и ее партнеры сосредоточены на защите Украины. По своей сути это помощь Украине в самозащите, поддержании международного права и восстановлении суверенитета. Мы считаем, что в 2023 году увеличение поставок, улучшение подготовки и укрепление дипломатической решимости позволят Украине успешно противостоять плохо управляемым и плохо оснащенным вооруженным силам России", – добавил Уоллес.

Глава оборонного ведомства Британии в этой речи объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи от Британии (в который вошли в том числе танки) и призвал союзников, имеющих на вооружении танки Leopard, предоставить их Украине.

Он напомнил, что на 20 января запланировано заседание контактной группы "Рамштайн" по предоставлению Украине оборонной помощи. По итогам этого заседания у Кремля не будет сомнений в решимости союзников поддерживать Украину, продолжил Уоллес.

"С самого начала президент [РФ Владимир] Путин считал, что его войска будут приняты с распростертыми объятиями, что украинцы не будут воевать и что поддержка Запада рухнет. Он оказался неправ по всем пунктам. Сегодняшний пакет мер поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости и гарантирует, что в 2023 году и в дальнейшем, если потребуется, Украина сохранит свой импульс при поддержке международного сообщества, которое как никогда решительно настроено на то, чтобы незаконное и неспровоцированное вторжение Путина потерпело поражение", – добавил он.

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