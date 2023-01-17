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МИД Британии: Настало время идти дальше и быстрее, предоставляя Украине инструменты для победы в войне

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Имея правильное вооружение, украинский народ победит Клеверли
Имея правильное вооружение, украинский народ победит – Клеверли
Фото: ЕРА

Одной из главных тем поездки министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в США и Канаду, которая началась 17 января, будет борьба с незаконным вторжением России в Украину. Об этом сообщает официальный сайт британского правительства.

Клеверли встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Среди прочего будут обсуждаться "скоординированные усилия по оказанию помощи Украине".

"Министр иностранных дел намерен подчеркнуть двум союзникам, что настало время идти дальше и быстрее, предоставляя Украине инструменты для победы в войне. Имея правильное вооружение, украинский народ победит. Это часть обязательств премьер-министра [Великобритании Риши Сунака] –  ускорить дипломатическую и военную поддержку в ближайшие недели, чтобы отбросить Россию еще больше и обеспечить прочный мир", – говорится в сообщении.

В Торонто после двусторонних переговоров главы британской и канадской дипломатии планируют встретиться с представителями украинской диаспоры, отмечается в документе.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер-министр Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. 16 января министр обороны Бен Уоллес объявил о предоставлении Британией нового пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2, бронетехника и другое вооружение. Он подчеркнул, что такая помощь позволит Украине перейти к изгнанию российских оккупантов с ее территории.

Клеверли вошел в число членов британского правительства, против которых 12 января МИД РФ ввел персональные санкции за "антироссийский курс правительства Великобритании" и "поддержку неонацистского киевского режима". Узнав об этом, 16 января дипломат заявил, что "если это цена за поддержку украинской свободы, то я счастлив быть под санкциями".

Теги: США, Украина, Великобритания, Канада, военная техника, военная помощь, МИД Великобритании, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, Мелани Жоли, Джеймс Клеверли
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