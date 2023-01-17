МИД Британии: Настало время идти дальше и быстрее, предоставляя Украине инструменты для победы в войне

Клеверли встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Среди прочего будут обсуждаться "скоординированные усилия по оказанию помощи Украине".

"Министр иностранных дел намерен подчеркнуть двум союзникам, что настало время идти дальше и быстрее, предоставляя Украине инструменты для победы в войне. Имея правильное вооружение, украинский народ победит. Это часть обязательств премьер-министра [Великобритании Риши Сунака] – ускорить дипломатическую и военную поддержку в ближайшие недели, чтобы отбросить Россию еще больше и обеспечить прочный мир", – говорится в сообщении.

В Торонто после двусторонних переговоров главы британской и канадской дипломатии планируют встретиться с представителями украинской диаспоры, отмечается в документе.