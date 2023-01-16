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Глава МИД Великобритании: Я оказался под санкциями российского правительства. Хорошо

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Клеверли приветствовал санкции от России
Клеверли приветствовал санкции от России
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал введенные против него Россией персональные санкции. Сообщение он опубликовал в Twitter.

"Я оказался под санкциями российского правительства. Хорошо. Если это цена за поддержку украинской свободы, то я счастлив быть под санкциями", – написал министр и добавил хештег #SlavaUkraini.

12 января в МИД РФ сообщили, что Россия вводит персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов. Решение ведомство объяснило "антироссийским курсом правительства Великобритании" и "поддержкой неонацистского киевского режима" 

"Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию", – заявили в МИД РФ. 

Позднее в министерстве добавили, что в "российский стоп-лист" попали глава британского МИД Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, начальник Генштаба Патрик Сандерс, представители руководства стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не видит целесообразности публиковать полный список, "тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь".

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

11 января 2023 года правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. 

Теги: Россия, МИД, Великобритания, санкции, МИД России, МИД Великобритании, война России против Украины, Мария Захарова, Майкл Гоув, Патрик Сандерс, Джеймс Клеверли
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