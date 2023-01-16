Глава МИД Великобритании: Я оказался под санкциями российского правительства. Хорошо

"Я оказался под санкциями российского правительства. Хорошо. Если это цена за поддержку украинской свободы, то я счастлив быть под санкциями", – написал министр и добавил хештег #SlavaUkraini.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini — James Cleverly * (@JamesCleverly) January 16, 2023

12 января в МИД РФ сообщили, что Россия вводит персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов. Решение ведомство объяснило "антироссийским курсом правительства Великобритании" и "поддержкой неонацистского киевского режима"

"Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию", – заявили в МИД РФ.

Позднее в министерстве добавили, что в "российский стоп-лист" попали глава британского МИД Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, начальник Генштаба Патрик Сандерс, представители руководства стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не видит целесообразности публиковать полный список, "тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь".