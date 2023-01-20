"Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ Украина ожидает поставки тяжелой бронетехники от западных партнеров, в том числе основных боевых танков Leopard 2 Фото: EPA

Сколько танков и БТР нужно Украине?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist в конце 2022 года говорил, что для деоккупации территорий, занятых российскими войсками после 24 февраля, нужно около 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц. Министр обороны Алексей Резников позже уточнял, что для полной деоккупации и выхода на границы 1991 года нужно еще больше техники.

По подсчетам The Guardian, на данный момент минимальные потребности Украины – около 100 танков. Газета отмечает, что Великобритания самостоятельно не сможет поставить такое количество, однако вместе с союзниками это вполне реально.

Сколько бронетехники получит Украина?

Точные цифры, вероятно, станут известны после сегодняшней встречи союзников в формате "Рамштайн". Портал "Слово и дело" опубликовал инфографику со списком публично обещанной техники – в нем около 1000 единиц танков, БТР, бронемашин, самоходных артиллерийских установок и средств ПВО. Скорее всего, перечень будет скорректирован.

Инфографика: slovoidilo.ua

Также следует понимать, что эту технику Украина не сможет получить уже завтра. Как и в случае с ЗРК Patriot, которые США пообещали перед новым годом, некоторая техника требует длительного обучения – от нескольких недель до месяцев. Кроме того, некоторая техника перед отправкой может требовать ремонта или модернизации.

На какую бронетехнику может рассчитывать Украина?

Танки

Есть четыре основных боевых танка, поставки которых ВСУ уже подтверждены или обсуждаются. Прежде всего, это британский Challenger 2. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подтвердил поставку 14 танков в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 января. Сроки поставки пока не назывались.

Основной боевой танк британских вооруженных сил Challenger 2. Обладает мощной броней и уникальным для НАТО нарезным стволом. Фото: EPA

Танк разрабатывался компанией Alvis Vickers в конце 80-х – начале 90-х. В британскую армию поставлялся с 1994 года. С того времени было произведено около 450 экземпляров. С 2009 года производство танков этой модели прекращено. Часть Challenger 2 будет модернизирована, чтобы продлить их срок эксплуатации до 2035 года, впоследствии они будут заменены танками Challenger 3.

Две выдающиеся особенности Challenger 2 – это броня и основная пушка. Броневая защита – одна из лучших среди танков, стоящих на вооружении НАТО. На сайте армии США со ссылкой на источники в британском командовании рассказывается о случае, когда Challenger 2 во время боев у Басры (Ирак) в марте – мае 2003 года получил 15 попаданий из РПГ без пробивания брони. За этот период, говорится в отчете, был подбит только один Challenger 2 – таким же британским танком по ошибке.

Основное орудие танка – 120-миллиметровая нарезная пушка. Это единственный танк с нарезным стволом на вооружении стран НАТО. Благодаря этому танк стреляет точнее, а снаряд меньше подвержен действию внешних факторов. В этом же кроется и один из двух главных недостатков машины – танк может использовать только специальные снаряды, а не унифицированные. Второй недостаток – количество и распространенность Challenger 2. Они есть на вооружении только у Великобритании и Омана (не более 40 штук), что делает невозможной массовую поставку танка и усложняет поиск запчастей.

Leopard 2E испанских вооруженных сил на учениях в Латвии, май 2022 года. Фото: EPA

Эти проблемы мог бы решить немецкий Leopard 2, самый массовый танк в Европе. С 1979 года, когда первая модификация танка поступила на вооружение бундесвера, было произведено более 3,5 тыс. машин (при этом любой Leopard 2 можно модернизировать до последней версии A7). Танк стоит на вооружении более 10 европейских стран: Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Турции. The Guardian подсчитал, что у стран НАТО около 2,3 тыс. таких танков.

Leopard 2 считается одним из лучших и надежных основных боевых танков мира. Бывший главком сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью "BBC News Україна" говорил, что это "практически совершенное оружие".

"Я сам по специальности танкист. Командовал дивизией, в составе которой была бригада из танков Leopard 2. Могу сказать, что это практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины имеют очень эффективную огневую систему и являются мобильными. В столкновении с этими танками российские, включая их хваленые Т-14 "Армата", не имеют шансов", – сказал он.

По мнению Скшипчака, влияние на ход боевых действий в Украине могли бы оказать даже два батальона таких танков (около 60–80 единиц). По его оценке, если бы Украина смогла сформировать "танковый кулак" из 350–400 Leopard 2, то "украинская армия разбила бы российскую".

Украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов в комментарии УНИАН отмечал, что главные достоинства немецкого танка – "хорошая точность, высокая живучесть и скорострельность на хорошем уровне".

ВИДЕО

Демонстрация качества работы дульного тормоза Leopard 2. Благодаря этому обеспечивается высокая точность стрельбы. Например, Leopard может с первого раза поразить движущуюся цель во время движения по пересеченной местности. Видео: Eric Strange / YouTube

Какую из версий Leopard 2 может получить Украина, пока не объявлялось. Профильное издание Defence Express считает, что это, скорее всего, будет модификация А4, поскольку это самая распространенная версия. "Финляндия имеет на складах 100 танков этой версии, Испания – 108 Leopard 2A4 в строю (а также некоторое количество на складах), Польша – 126, Германия – минимум 55 Leopard 2A4 на складе и более 16 в аналогичном статусе в Норвегии, еще 36 – в строю. Также следует добавить 42 Leopard 2A4 в Канаде, которые вообще используются в качестве мишеней", – отмечает портал.

Leopard 2A4, пишет издание, – танк 80-х, однако российское танкостроение к таким характеристикам смогло приблизиться только в 2000–2010-х годах (то есть это танки Т-90 и более поздние модели).

Leopard 2A4 оборудован 120-миллиметровой пушкой Rh-120 L/44 – такие же устанавливаются на все модификации американских танков Abrams, подчеркивает Defence Express. Таким образом, по огневой мощи и Leopard 2A4, и Abrams находятся примерно на одном уровне. Хотя немецкий танк немного уступает американскому по бронезащите. В отчете армии США об операции "Иракская свобода" за март – май 2003 года сообщается, что один из Abrams 3-й пехотной дивизии получил во время боя 45 попаданий из различных орудий (включая крупнокалиберные пулеметы, зенитные орудия, минометные снаряды и реактивные гранатометы), но остался в строю.

В целом к американским Abrams Украина пока не приблизилась, однако многие эксперты, в том числе бывшие военные, отмечают, что при всех достоинствах эти машины имеют несколько существенных недостатков: вес (до 74 тонн), расход топлива (до восьми литров на километр, почти в три раза больше, чем у Т-72), дороговизна и сложность обслуживания.

Танк M1 Abrams на учениях НАТО в Латвии, ноябрь 2014 года. Фото: EPA

В частности, на это указывал и экс-командующий армией США в Европе (2011–2012) генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, который во время войны в Ираке служил в танковых войсках.

"Как интересно читать в Twitter сравнения Abrams и Leopard от тех, кто, вероятно, никогда не приближался на расстояние морской мили к этим танкам… Позовите меня, когда отремонтируете турбину Abrams", – иронично прокомментировал Хертлинг попытки выяснить, какой из танков лучше.

Проблемы с обслуживанием упоминаются и в отчете об операции "Иракская свобода". "К тому времени, когда американские танки достигли Багдада (союзники вошли в столицу Ирака 9 апреля 2003 года. – "ГОРДОН"), большинство танков были боеспособны, но далеко не полностью пригодны для выполнения боевых задач, в основном из-за общей нехватки запчастей", – говорится в анализе.

Проблемы с логистикой при обслуживании Abrams могут частично решиться, когда первую партию американских танков получит Польша (в 2022 году Варшава заключила договор на поставку 116 танков, ожидается, что они будут доставлены в Польшу в 2023-м), при условии что обслуживаться они будут также на территории страны. Учитывая внушительные запасы Abrams (около 4 тыс. танков в строю и на хранении в США), в будущем они могут стать на вооружение украинской армии.

Еще один танк, который теоретически может получить Украина, – французский основной танк Leclerc, входящий в тройку самых дорогих и высокотехнологичных танков мира (всего у Франции немного больше 200 таких танков, поэтому, как и в случае с Challenger, о массовых поставках речь не идет). Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью NV отмечал, что "Leclerc на сегодняшний день – самый высокотехнологичный танк, которому, как говорят в шутку, фактически не нужен экипаж".

Французские Leclerc на параде по случаю Дня взятия Бастилии, 2014 год. Фото: EPA

По данным Politico, власти Франции обсуждают возможность поставки танка украинским войскам. Собеседник издания заявил, что эта тема "сложная и пока ничего не решено". Возможность совместных поставок Leclerc и Leopard 2, добавил источник, будет обсуждаться на встрече представителей правительств Франции и Германии в конце января.

Бронетранспортеры

Еще одна важная часть будущих поставок бронетехники – БТР. Уже несколько стран подтвердили поставку в общей сложной более 200 единиц.

Самое мощное основное орудие имеет французский тяжелый БТР AMX-10 RC – это классический колесный бронетранспортер, оснащенный 105-миллиметровой пушкой, из-за чего его называют "колесным танком".

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Еспресо" отмечал, что AMX-10 сможет без труда поражать БМП, другие БТР, доты и другие укрепления противника, однако "пропалить броню российского танка не сможет". По его словам, машина имеет "прекрасную оперативную мобильность", но низкую проходимость на местности. "Из таких машин можно сформировать готовые подразделения и использовать как оперативный резерв", – считает Катков.

Stryker вооруженных сил Польши во время учений, 2017 год. Фото: EPA

Похожие достоинства и проблемы имеют американские Stryker (существует версия Stryker со 105-миллиметровой пушкой, но, будет ли она поставляться, неясно). Генерал-лейтенант Марк Хертлинг в Twitter рассказывал, что никто в его подразделении во время операции "Буря в пустыне" не хотел пересаживаться с танка на "автобус для пехоты", "потому что это не танк". Но впоследствии БТР хорошо зарекомендовали себя во время кампаний в Ираке и Афганистане и их хотели получить "даже силы спецопераций". Среди главных преимуществ Stryker Хертлинг называет скорость, малый расход топлива (в сравнении с прожорливыми Abrams и Bradley), тихоходность, легкость в обслуживании. Главные недостатки, кроме того, что это не танк, – "некоторые проблемы со 105-миллиметровой пушкой", а также низкая проходимость. "Колесные Stryker лучше подходят для дорог, чем гусеничные машины, но их недостаток в том, что они застревают... Часто. Но обычно их гораздо легче вытащить из грязи, чем застрявший танк", – писал он в Twitter.

Также Украина получит от США бронетранспортер M2 Bradley на гусеничном шасси – вероятно, самый мощный и защищенный из всех БТР. Объявляя о намерении поставить Bradley украинской армии спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер отметил: "Это не танк, это убийца танков".

M2 Bradley на учениях американских военных с "Сирийскими демократическими силами", противостоящими войскам Башара Асада, сентябрь 2022 года. Фото: EPA

Хертлинг, который во время "Бури в пустыне" воевал на M2 Bradley, писал в статье для издания The Bulwark, что эти машины обладают "скоростью, дальнобойностью и огневой мощью, которая может помочь Украине вернуть себе территорию". Основное орудие – 25-миллиметровый пулемет M242, выпускающий до 200 снарядов в минуту на расстояние до трех километров. "В бою наш экипаж уничтожал вражеские грузовики, иракские боевые машины пехоты российского производства и даже российские танки ранних моделей, и это не считая основного средства поражения танков", – пишет генерал.

Речь о противотанковой установке TOW, которая может поражать цели управляемыми ракетами на расстоянии до 3750 метров. "Мы запускали несколько таких ракет во время боя, и каждая поразила цель на очень большом расстоянии. Для сравнения: у большинства российских танков эффективная дальность стрельбы составляет 1900–2500 метров (и это для хорошо обученного экипажа, которого я еще не видел в российской армии), поэтому TOW обеспечивает значительное преимущество в бою", – отметил Хертлинг.

Он также уточнил, что США уже поставляли TOW украинской армии, поэтому с их использованием и запасом не должно возникнуть проблем.

Схожими характеристиками по бронезащите и проходимости обладает немецкий Marder. Он оснащен 20-миллиметровой пушкой и пулеметом калибра 7,62. Пушка, хоть и меньшего калибра, чем у Bradley, обладает фантастической скорострельностью 800–1000 выстрелов в минуту. Ее мощности достаточно для поражения всей легкой бронетехники советского производства, пишет Defence Express.

"Как Marder, так и Bradley конструировались, исходя из условий боя с советской техникой, которая продолжает быть основной в армии РФ. То есть концептуальные решения, которые были заложены в них во время разработки и развивались во время модернизации, позволяют говорить, что Marder и Bradley попадут в ту стихию, для которой создавались", – отмечает издание.