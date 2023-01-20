Польша может отправить танки Украине без согласования с Берлином – замглавы польского МИД

На вопрос, возможна ли отправка танков в Украину даже при противодействии Германии, Яблонский ответил: "Я думаю, что если будет сильное сопротивление, мы будем готовы предпринять даже такие нестандартные действия".

При этом он призвал "не предвосхищать факты".