Глава Пентагона прокомментировал вопрос предоставления немецких танков Украине и заявил об "окне возможностей"

"Я думаю, вы уже слышали, наверное, что сказал министр обороны ФРГ: что они пока не приняли решение о предоставлении танков Leopard. Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что у Украины есть возможности, которые ей нужны, чтобы быть успешной именно сейчас. У нас здесь есть окно возможностей с этого момента и до весны... когда они начнут свою операцию, свое контрнаступление. И это не такой уж большой срок. Мы должны собрать все необходимые силы и средства", – сказал Остин.
Журналисты спросили, достаточно ли сделала Германия, чтобы показать "реальное лидерство" в Европе.
"Да, но мы все можем сделать больше. Германия внесла большой вклад в эту кампанию", – сказал он, подчеркнув, что ФРГ в контактной группе работает "рука об руку" с партнерами.
"Я искренне верю, что они будут оставаться надежным союзником и в дальнейшем", – добавил глава Пентагона.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).