Глава Пентагона прокомментировал вопрос предоставления немецких танков Украине и заявил об "окне возможностей"

Остин: Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что у Украины есть возможности, которые ей нужны, чтобы быть успешной именно сейчас Фото: ЕРА

"Я думаю, вы уже слышали, наверное, что сказал министр обороны ФРГ: что они пока не приняли решение о предоставлении танков Leopard. Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что у Украины есть возможности, которые ей нужны, чтобы быть успешной именно сейчас. У нас здесь есть окно возможностей с этого момента и до весны... когда они начнут свою операцию, свое контрнаступление. И это не такой уж большой срок. Мы должны собрать все необходимые силы и средства", – сказал Остин.

Журналисты спросили, достаточно ли сделала Германия, чтобы показать "реальное лидерство" в Европе.

"Да, но мы все можем сделать больше. Германия внесла большой вклад в эту кампанию", – сказал он, подчеркнув, что ФРГ в контактной группе работает "рука об руку" с партнерами.

"Я искренне верю, что они будут оставаться надежным союзником и в дальнейшем", – добавил глава Пентагона.