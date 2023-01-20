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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин после восьмого "Рамштайна": Мы обеспечим право Украины на свободное существование в свободном мире

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Глава Пентагона: Я уверен, что наша группа сохранит единство, мы продолжим наращивать наши усилия для поддержки Украины
Глава Пентагона: Я уверен, что наша группа сохранит единство, мы продолжим наращивать наши усилия для поддержки Украины
Фото: ЕРА

Партнеры Украины делают все, чтобы удовлетворить ее потребности в бронетехнике, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". Он уверен, что группа усилит поддержку.

Трансляцию брифинга вел "Голос Америки"

"Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности Украины в танках и другой бронированной технике. Великобритания предоставляет танки Challenger. Это первый раз, когда тяжелые танки будут переданы Украине", – сказал он. Как отмечал министр обороны ФРГ Борис Писториус, о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились.

Остин напомнил, что бронетехнику и артиллерию Украине решила передать Швеция, Дания объявила о предоставлении гаубиц, а Латвия – о передаче Stinger и другого снаряжения, упомянул о новом пакете помощи от Эстонии, о решении ряда стран предоставить Украине системы ПВО

"Все сегодняшние заявления связаны непосредственно с работой контактной группы. Взяты новые обязательства, они демонстрируют решимость наших союзников в оказании помощи Украине в такой момент. Речь идет не только о безопасности Украины, речь идет о безопасности Европы и всего мира. Речь идет о том мире, в котором мы хотим жить, и о мире, который мы хотим, чтобы наши дети и внуки унаследовали, – подчеркнул он. – Я уверен, что наша группа сохранит единство, мы продолжим наращивать наши усилия для поддержки Украины перед лицом российской агрессии. В долгосрочном плане мы обеспечим право Украины на свободное существование в свободном мире".

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя". 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Великобритания, Эстония, Пентагон, ФРГ, ПВО, бронетехника, Борис Писториус, встреча, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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