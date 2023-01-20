Остин после восьмого "Рамштайна": Мы обеспечим право Украины на свободное существование в свободном мире

Глава Пентагона: Я уверен, что наша группа сохранит единство, мы продолжим наращивать наши усилия для поддержки Украины Фото: ЕРА

Трансляцию брифинга вел "Голос Америки".

"Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности Украины в танках и другой бронированной технике. Великобритания предоставляет танки Challenger. Это первый раз, когда тяжелые танки будут переданы Украине", – сказал он. Как отмечал министр обороны ФРГ Борис Писториус, о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились.

Остин напомнил, что бронетехнику и артиллерию Украине решила передать Швеция, Дания объявила о предоставлении гаубиц, а Латвия – о передаче Stinger и другого снаряжения, упомянул о новом пакете помощи от Эстонии, о решении ряда стран предоставить Украине системы ПВО.

"Все сегодняшние заявления связаны непосредственно с работой контактной группы. Взяты новые обязательства, они демонстрируют решимость наших союзников в оказании помощи Украине в такой момент. Речь идет не только о безопасности Украины, речь идет о безопасности Европы и всего мира. Речь идет о том мире, в котором мы хотим жить, и о мире, который мы хотим, чтобы наши дети и внуки унаследовали, – подчеркнул он. – Я уверен, что наша группа сохранит единство, мы продолжим наращивать наши усилия для поддержки Украины перед лицом российской агрессии. В долгосрочном плане мы обеспечим право Украины на свободное существование в свободном мире".