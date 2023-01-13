США и Япония активизируют сотрудничество в сфере безопасности из-за угрозы со стороны Китая – совместное заявление

Текст заявления был опубликован после заседания Консультативного комитета по безопасности США и Японии в Вашингтоне. В нем участвовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, глава МИД Японии Йошимаса Хаяши и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. О подробностях встречи писали Politico и Reuters.
"Министры согласились с тем, что внешняя политика Китая направлена на изменение международного порядка в свою пользу и использование для этой цели растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая. Такое поведение вызывает серьезную обеспокоенность Североатлантического союза и всего международного сообщества и представляет собой серьезнейшую стратегическую проблему в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", – говорится в заявлении.
Страны договорились, что США разместят модернизированное подразделение морской пехоты, способное запускать противокорабельные ракеты, на Окинаве (Япония) в целях сдерживания Китая. Подразделение будет называться 12-й прибрежный полк морской пехоты, и к 2025 году оно заменит 12-й полк морской пехоты, уже находящийся на Окинаве.
Новый полк также будет оснащен передовыми средствами разведки и рекогносцировки, заявил на пресс-конференции Остин.
"Эти действия укрепят сдерживание в регионе и позволят нам более эффективно защищать Японию и ее народ во все более сложных условиях безопасности", – сказал глава Пентагона.
Противокорабельные ракеты прибудут в Японию в составе обновленного полка морской пехоты численностью 2 тыс. человек, который сосредоточится на передовой разведке, наблюдении и транспортировке, сообщили Reuters официальные лица США.
По словам представителей министерства обороны США, этот шаг посылает Китаю сильный сигнал о том, что США могут быстро защитить Японию, а новое подразделение сможет оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства.
Хотя количество американских войск в Японии не изменится, по словам Остина, новое подразделение будет "более смертоносным, маневренным и боеспособным".
Как отмечает Reuters, это соглашение последовало за почти годом переговоров и было заключено после того, как Япония в прошлом месяце объявила о своем крупнейшем наращивании военной мощи со времен Второй мировой войны. Politico пишет, что соглашение также необходимо для сдерживания Китая от возможного вторжения на Тайвань.
В Японии находится 18 тыс. морских пехотинцев США, что является самой большой концентрацией за пределами Штатов. Большинство из них находится на главном острове – Окинава. Как пишет Reuters, большое присутствие военных США вызвало недовольство местных жителей Окинавы, поскольку правительство острова попросило другие регионы Японии разместить у себя часть сил. Всего в Японии находится около 54 тыс. военнослужащих США.