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США и Япония активизируют сотрудничество в сфере безопасности из-за угрозы со стороны Китая – совместное заявление

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11 января в Вашингтоне встретились представители Японии и США в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности
11 января в Вашингтоне встретились представители Японии и США в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности
Фото: EPA

США и Япония 11 января объявили об активизации сотрудничества в области безопасности перед лицом общих опасений по поводу Китая. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Госдепа США.

Текст заявления был опубликован после заседания Консультативного комитета по безопасности США и Японии в Вашингтоне. В нем участвовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, глава МИД Японии Йошимаса Хаяши и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. О подробностях встречи писали Politico и Reuters.

"Министры согласились с тем, что внешняя политика Китая направлена на изменение международного порядка в свою пользу и использование для этой цели растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая. Такое поведение вызывает серьезную обеспокоенность Североатлантического союза и всего международного сообщества и представляет собой серьезнейшую стратегическую проблему в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", – говорится в заявлении.

Страны договорились, что США разместят модернизированное подразделение морской пехоты, способное запускать противокорабельные ракеты, на Окинаве (Япония) в целях сдерживания Китая. Подразделение будет называться 12-й прибрежный полк морской пехоты, и к 2025 году оно заменит 12-й полк морской пехоты, уже находящийся на Окинаве.

Новый полк также будет оснащен передовыми средствами разведки и рекогносцировки, заявил на пресс-конференции Остин.

"Эти действия укрепят сдерживание в регионе и позволят нам более эффективно защищать Японию и ее народ во все более сложных условиях безопасности", – сказал глава Пентагона.

Противокорабельные ракеты прибудут в Японию в составе обновленного полка морской пехоты численностью 2 тыс. человек, который сосредоточится на передовой разведке, наблюдении и транспортировке, сообщили Reuters официальные лица США. 

По словам представителей министерства обороны США, этот шаг посылает Китаю сильный сигнал о том, что США могут быстро защитить Японию, а новое подразделение сможет оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Хотя количество американских войск в Японии не изменится, по словам Остина, новое подразделение будет "более смертоносным, маневренным и боеспособным". 

Контекст:

Как отмечает Reuters, это соглашение последовало за почти годом переговоров и было заключено после того, как Япония в прошлом месяце объявила о своем крупнейшем наращивании военной мощи со времен Второй мировой войны. Politico пишет, что соглашение также необходимо для сдерживания Китая от возможного вторжения на Тайвань.

В Японии находится 18 тыс. морских пехотинцев США, что является самой большой концентрацией за пределами Штатов. Большинство из них находится на главном острове – Окинава. Как пишет Reuters, большое присутствие военных США вызвало недовольство местных жителей Окинавы, поскольку правительство острова попросило другие регионы Японии разместить у себя часть сил. Всего в Японии находится около 54 тыс. военнослужащих США.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, МИД, Япония, военные, Госдепартамент США, Тайвань, Энтони Блинкен, военнослужащий, безопасность, пресс-конференция, Окинава, войска, Ллойд Остин
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