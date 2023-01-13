США и Япония активизируют сотрудничество в сфере безопасности из-за угрозы со стороны Китая – совместное заявление

11 января в Вашингтоне встретились представители Японии и США в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности Фото: EPA

Текст заявления был опубликован после заседания Консультативного комитета по безопасности США и Японии в Вашингтоне. В нем участвовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, глава МИД Японии Йошимаса Хаяши и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. О подробностях встречи писали Politico и Reuters.

"Министры согласились с тем, что внешняя политика Китая направлена на изменение международного порядка в свою пользу и использование для этой цели растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая. Такое поведение вызывает серьезную обеспокоенность Североатлантического союза и всего международного сообщества и представляет собой серьезнейшую стратегическую проблему в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", – говорится в заявлении.

Страны договорились, что США разместят модернизированное подразделение морской пехоты, способное запускать противокорабельные ракеты, на Окинаве (Япония) в целях сдерживания Китая. Подразделение будет называться 12-й прибрежный полк морской пехоты, и к 2025 году оно заменит 12-й полк морской пехоты, уже находящийся на Окинаве.

Новый полк также будет оснащен передовыми средствами разведки и рекогносцировки, заявил на пресс-конференции Остин.

"Эти действия укрепят сдерживание в регионе и позволят нам более эффективно защищать Японию и ее народ во все более сложных условиях безопасности", – сказал глава Пентагона.

Противокорабельные ракеты прибудут в Японию в составе обновленного полка морской пехоты численностью 2 тыс. человек, который сосредоточится на передовой разведке, наблюдении и транспортировке, сообщили Reuters официальные лица США.

По словам представителей министерства обороны США, этот шаг посылает Китаю сильный сигнал о том, что США могут быстро защитить Японию, а новое подразделение сможет оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Хотя количество американских войск в Японии не изменится, по словам Остина, новое подразделение будет "более смертоносным, маневренным и боеспособным".