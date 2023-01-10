США предупредили Китай о последствиях в случае помощи РФ оружием – Госдеп

Он отметил, что США лишают российское правительство того, "в чем оно нуждается" для уничтожения украинского народа.

По поводу Китая Прайс добавил, что Пекин предупрежден о последствиях, если он согласится помогать России.

"Мы очень ясно говорили с КНР, в том числе в частном порядке, в том числе во время встречи двух президентов [США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина] на Бали (Индонезия) в ноябре прошлого года, о любых расходах, которые понесет КНР, если решит помочь России в систематических усилиях по уклонению от санкций США или в предоставление помощи в обеспечении безопасности, которая затем будет использована против украинского народа в Украине. Так что мы очень внимательно наблюдаем", – сказал Прайс.