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США предупредили Китай о последствиях в случае помощи РФ оружием – Госдеп

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Прайс заявил, что Россия обращается к другим странам за помощью в сфере безопасности
Прайс заявил, что Россия обращается к другим странам за помощью в сфере безопасности
Фото: U.S. Department of State / Flickr

В Государственном департаменте США заявили, что Россия обращается к другим странам за помощью в сфере безопасности. Об этом 9 января заявил представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга. Стенограмму брифинга опубликовала пресс-служба департамента.

Он отметил, что США лишают российское правительство того, "в чем оно нуждается" для уничтожения украинского народа. 

По поводу Китая Прайс добавил, что Пекин предупрежден о последствиях, если он согласится помогать России. 

"Мы очень ясно говорили с КНР, в том числе в частном порядке, в том числе во время встречи двух президентов [США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина] на Бали (Индонезия) в ноябре прошлого года, о любых расходах, которые понесет КНР, если решит помочь России в систематических усилиях по уклонению от санкций США или в предоставление помощи в обеспечении безопасности, которая затем будет использована против украинского народа в Украине. Так что мы очень внимательно наблюдаем", – сказал Прайс. 

Контекст:

30 декабря во время переговоров по видео связи с СИ Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Кроме того, во время переговоров Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву (Россия) весной 2023 года.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Индонезия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Пекин, КНР, российская агрессия, война России против Украины, Бали, безопасность, Нед Прайс
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