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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США должны действовать быстро и решительно, чтобы поддержать Украину с помощью инструментов, необходимых для победы – Белый дом

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Салливан рассказал, что военная помощь США Украине будет продолжаться в 2023 году
Салливан рассказал, что военная помощь США Украине будет продолжаться в 2023 году
Фото: EPA

США должны действовать быстро и решительно, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан во время общения с журналистами 9 января, текстовую версию брифинга опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Если вопрос в том, должны ли мы двигаться быстро и решительно, чтобы поддержать Украину с помощью инструментов, необходимых для победы в этой войне, то [бывший] госсекретарь Райс и [бывший] министр Гейтс ответили на этот вопрос "да", что ж, мы тоже ответим на этот вопрос "да", – сказал он.

Салливан также отметил, что у Конгресса запрашивали $37 млрд, а он увеличил сумму до $45 млрд.

"Это деньги, которые мы начинаем выделять. И я не вижу, чтобы у нас их отняли. И, таким образом, подтверждается наша способность иметь ресурсы для необходимой поддержки Украины как в области безопасности, так и в экономической, гуманитарной и энергетической сфере. Это будет оставаться стабильным почти весь 2023 год или весь 2023 год, основываясь на положительном решении Конгресса", – сказал советник.

Таким образом он прокомментировал статью экс-госсекретаря Кондолизы Райс и бывшего министра обороны Роберта Гейтса "Время не на стороне Украины", опубликованную в The Washington Post 7 января. Авторы заявили, что президент РФ Владимир Путин "по-прежнему полностью привержен" тому, чтобы Украина была под контролем РФ или была уничтожена.

Они отметили, что если Украина не будет иметь успеха на поле боя, Запад может оказывать давление на нее с целью переговоров.

"В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит российским силам сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо. Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников – срочно увеличить Украине военные поставки и возможности, достаточные, чтобы сдержать возобновление российского наступления и позволить Украине отбросить российские силы на востоке и юге", – говорится в статье.

Контекст:

О выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $3 млрд в Белом доме объявили 6 января. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.

Всего с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности, из них с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на более чем $24,2 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Кондолиза Райс, Джейк Салливан
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