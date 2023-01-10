США должны действовать быстро и решительно, чтобы поддержать Украину с помощью инструментов, необходимых для победы – Белый дом

"Если вопрос в том, должны ли мы двигаться быстро и решительно, чтобы поддержать Украину с помощью инструментов, необходимых для победы в этой войне, то [бывший] госсекретарь Райс и [бывший] министр Гейтс ответили на этот вопрос "да", что ж, мы тоже ответим на этот вопрос "да", – сказал он.

Салливан также отметил, что у Конгресса запрашивали $37 млрд, а он увеличил сумму до $45 млрд.

"Это деньги, которые мы начинаем выделять. И я не вижу, чтобы у нас их отняли. И, таким образом, подтверждается наша способность иметь ресурсы для необходимой поддержки Украины как в области безопасности, так и в экономической, гуманитарной и энергетической сфере. Это будет оставаться стабильным почти весь 2023 год или весь 2023 год, основываясь на положительном решении Конгресса", – сказал советник.

Таким образом он прокомментировал статью экс-госсекретаря Кондолизы Райс и бывшего министра обороны Роберта Гейтса "Время не на стороне Украины", опубликованную в The Washington Post 7 января. Авторы заявили, что президент РФ Владимир Путин "по-прежнему полностью привержен" тому, чтобы Украина была под контролем РФ или была уничтожена.

Они отметили, что если Украина не будет иметь успеха на поле боя, Запад может оказывать давление на нее с целью переговоров.

"В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит российским силам сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо. Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников – срочно увеличить Украине военные поставки и возможности, достаточные, чтобы сдержать возобновление российского наступления и позволить Украине отбросить российские силы на востоке и юге", – говорится в статье.