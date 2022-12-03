Госдеп разъяснил позицию США о возможности переговоров с Россией

Прайс напомнил, что 1 декабря Байден сказал, что если Путин готов положить конец войне в Украине, то и США готовы заняться дипломатией, в том числе потенциально переговорив с Путиным.

"Президент отметил, что сделает это в тесном сотрудничестве с НАТО, нашими союзниками по НАТО. Мы уже отмечали, что все будет делаться в тесной координации с Украиной – ничего об Украине без Украины", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что комментарии Кремля и действия России в последние недели, в том числе ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины, ясно дают понять, что россияне не настроены на конструктивный диалог и конструктивную дипломатию.

"Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на привлечении России к ответственности за их действия, на поддержке Украины в ее защите от этой российской агрессии и на смягчении последствий войны президента Путина для остального мира", – отметил Прайс.