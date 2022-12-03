ГОРДОН
 
 
МИР

Госдеп разъяснил позицию США о возможности переговоров с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прайс считает, что россияне не настроены на конструктивный диалог и конструктивную дипломатию
Прайс считает, что россияне не настроены на конструктивный диалог и конструктивную дипломатию
Скриншот: Ned Price / Twitter

Президент США Джо Байден будет готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров о мире в Украине, если Россия продемонстрирует готовность положить конец войне. Об этом на брифинге 2 декабря сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует пресс-служба Госдепа.

Прайс напомнил, что 1 декабря Байден сказал, что если Путин готов положить конец войне в Украине, то и США готовы заняться дипломатией, в том числе потенциально переговорив с Путиным.

"Президент отметил, что сделает это в тесном сотрудничестве с НАТО, нашими союзниками по НАТО. Мы уже отмечали, что все будет делаться в тесной координации с Украиной – ничего об Украине без Украины", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что комментарии Кремля и действия России в последние недели, в том числе ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины, ясно дают понять, что россияне не настроены на конструктивный диалог и конструктивную дипломатию.

"Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на привлечении России к ответственности за их действия, на поддержке Украины в ее защите от этой российской агрессии и на смягчении последствий войны президента Путина для остального мира", – отметил Прайс.

Контекст:

Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю", и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.

30 марта, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Байден сказал, что это будет зависеть от того, о чем именно захочет поговорить российский президент. "Вопрос в том, есть ли что-нибудь для встречи, что подтверждает его готовность закончить эту войну и отстроить Украину. Это вопрос", – отметил Байден.

В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (161412)
2
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (54987)
3
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (54125)
4
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (53017)
5
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (51560)
6
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (44676)
7
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (44292)
8
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (33855)
 
 
 
 