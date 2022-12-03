Госдеп разъяснил позицию США о возможности переговоров с Россией

Прайс напомнил, что 1 декабря Байден сказал, что если Путин готов положить конец войне в Украине, то и США готовы заняться дипломатией, в том числе потенциально переговорив с Путиным.
"Президент отметил, что сделает это в тесном сотрудничестве с НАТО, нашими союзниками по НАТО. Мы уже отмечали, что все будет делаться в тесной координации с Украиной – ничего об Украине без Украины", – подчеркнул Прайс.
Представитель Госдепа добавил, что комментарии Кремля и действия России в последние недели, в том числе ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины, ясно дают понять, что россияне не настроены на конструктивный диалог и конструктивную дипломатию.
"Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на привлечении России к ответственности за их действия, на поддержке Украины в ее защите от этой российской агрессии и на смягчении последствий войны президента Путина для остального мира", – отметил Прайс.
Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю", и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.
30 марта, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Байден сказал, что это будет зависеть от того, о чем именно захочет поговорить российский президент. "Вопрос в том, есть ли что-нибудь для встречи, что подтверждает его готовность закончить эту войну и отстроить Украину. Это вопрос", – отметил Байден.
В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".