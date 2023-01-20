"Мы углубляем и расширяем нашу работу". Остин заявил, что решительность группы "Рамштайн" поддерживать Украину усиливается

"Мы углубляем и расширяем нашу работу по обеспечению поддержки самообороны Украины, – сказал он. – Мир вступил в решающее десятилетие. Наступил решающий момент в борьбе Украины за независимость. Поэтому наша контактная группа не намерена замедлять нашу работу".
Остин объявил о предоставлении Украине пакета оборонной помощи, который Пентагон обнародовал вечером 19 января.
Он напомнил об ударе РФ по жилому Днепру и атаках по критической инфраструктуре и подчеркнул, что народ Украины остается смелым и сильным, а ВСУ – защищают страну.
"Поскольку жестокость России усиливается, решительность этой контактной группы также усиливается. Это будет понятно из заявлений союзников. Несколько стран предоставили ключевые пожертвования для Украины, которые защитят воздушное пространство", – продолжил Остин.
Он рассказал, что средства ПВО вошли в новые пакеты помощи Украине от Франции, Великобритании, и напомнил, что Германия, Нидерланды и США приняли решения о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
"Эти системы ПВО сыграют важную роль", – добавил Остин.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard. Министр обороны Украины Алексей Резников обещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина активно готовилась к восьмой встрече "Рамштайна", перед проведением которой "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". Выступая 20 января на открытии встречи по видеосвязи, Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи и призвал партнеров дать Украине танки, истребители F-16 и дальнобойные ракеты.