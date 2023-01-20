"Мы углубляем и расширяем нашу работу". Остин заявил, что решительность группы "Рамштайн" поддерживать Украину усиливается

Остин: Мир вступил в решающее десятилетие. Наступил решающий момент в борьбе Украины за независимость. Поэтому наша контактная группа не намерена замедлять нашу работу Фото: ЕРА

"Мы углубляем и расширяем нашу работу по обеспечению поддержки самообороны Украины, – сказал он. – Мир вступил в решающее десятилетие. Наступил решающий момент в борьбе Украины за независимость. Поэтому наша контактная группа не намерена замедлять нашу работу".

Остин объявил о предоставлении Украине пакета оборонной помощи, который Пентагон обнародовал вечером 19 января.

Он напомнил об ударе РФ по жилому Днепру и атаках по критической инфраструктуре и подчеркнул, что народ Украины остается смелым и сильным, а ВСУ – защищают страну.

"Поскольку жестокость России усиливается, решительность этой контактной группы также усиливается. Это будет понятно из заявлений союзников. Несколько стран предоставили ключевые пожертвования для Украины, которые защитят воздушное пространство", – продолжил Остин.

Он рассказал, что средства ПВО вошли в новые пакеты помощи Украине от Франции, Великобритании, и напомнил, что Германия, Нидерланды и США приняли решения о предоставлении Украине ЗРК Patriot.

"Эти системы ПВО сыграют важную роль", – добавил Остин.