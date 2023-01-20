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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Наши союзники понимают – чтобы Украина могла обеспечить свою победу в 2023 году, ей необходимо много современного оружия

Текущая неделя "чрезвычайно продуктивна с точки зрения новых пакетов военной помощи для Украины", отметил 20 января Шмыгаль
Текущая неделя "чрезвычайно продуктивна с точки зрения новых пакетов военной помощи для Украины", отметил 20 января Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина нуждается в большом количестве современного оружия, чтобы в 2023 году одержать победу в войне, которую против нее начала Россия.

Об этом 20 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

Шмыгаль отметил, что текущая неделя "чрезвычайно продуктивна с точки зрения новых пакетов военной помощи для Украины".

"Вчера девять европейских стран приняли так называемую "Таллинскую декларацию". Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия анонсировали новые пакеты и мероприятия военной поддержки Украины и заверили, что поддержка будет продолжена. Многие из этих пакетов помощи действительно беспрецедентны и рекордны за все время войны, – сказал премьер. – Вчера Соединенные Штаты анонсировали пакет военной помощи в $2,5 млрд. Новые мощные поставки ожидаются из Швеции, Финляндии, Канады, Германии, Италии и Франции".

Кроме того, 20 января проходит заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн, где обсуждаются дальнейшие шаги поддержки, добавил Шмыгаль.

"Наши союзники понимают –  чтобы Украина могла обеспечить свою победу в 2023 году, нам необходимо много современного оружия. Благодаря помощи наших друзей, нашему единству, храбрости и нашим силам обороны мы обязательно одолеем врага", – подчеркнул глава Кабмина.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/724147312576638/

Контекст:

Сегодня, 20 января, проходит восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

По словам главы минобороны ФРГ, союзники пока не пришли к единому решению по вопросу предоставления танков Украине.

Теги: Украина, правительство, декларация, военная помощь, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, контактная группа Рамштайн
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