Шмыгаль: Наши союзники понимают – чтобы Украина могла обеспечить свою победу в 2023 году, ей необходимо много современного оружия

Об этом 20 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

Шмыгаль отметил, что текущая неделя "чрезвычайно продуктивна с точки зрения новых пакетов военной помощи для Украины".

"Вчера девять европейских стран приняли так называемую "Таллинскую декларацию". Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия анонсировали новые пакеты и мероприятия военной поддержки Украины и заверили, что поддержка будет продолжена. Многие из этих пакетов помощи действительно беспрецедентны и рекордны за все время войны, – сказал премьер. – Вчера Соединенные Штаты анонсировали пакет военной помощи в $2,5 млрд. Новые мощные поставки ожидаются из Швеции, Финляндии, Канады, Германии, Италии и Франции".

Кроме того, 20 января проходит заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн, где обсуждаются дальнейшие шаги поддержки, добавил Шмыгаль.

"Наши союзники понимают – чтобы Украина могла обеспечить свою победу в 2023 году, нам необходимо много современного оружия. Благодаря помощи наших друзей, нашему единству, храбрости и нашим силам обороны мы обязательно одолеем врага", – подчеркнул глава Кабмина.