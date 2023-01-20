Зеленский поблагодарил Данию за решение предоставить САУ Caesar

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства.

"Спасибо моей хорошей коллеге премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен и всему коалиционному правительству Дании за принятие важного решения о передаче Украине гаубиц Caesar. Это серьезное укрепление обороноспособности нашей армии, которое поможет вытеснить агрессора из Украины и приблизить нашу общую победу", – заявил он.

Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен @Statsmin і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу * гаубиці «Цезар». Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з * та наблизити нашу спільну перемогу.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

По состоянию на октябрь, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжение.