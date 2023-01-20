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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил Данию за решение предоставить САУ Caesar

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Дания передаст Украине 19 САУ Caesar
Дания передаст Украине 19 САУ Caesar
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за решение предоставить Украине гаубицы Caesar. Об этом он написал в Twitter.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства.

"Спасибо моей хорошей коллеге премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен и всему коалиционному правительству Дании за принятие важного решения о передаче Украине гаубиц Caesar. Это серьезное укрепление обороноспособности нашей армии, которое поможет вытеснить агрессора из Украины и приблизить нашу общую победу", – заявил он.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил. 

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

По состоянию на октябрь, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Дания, военная помощь, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, гаубица
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