Финляндия объявила о решении предоставить Украине самый крупный пакет военной помощи

Сообщается, что это будет 12-я поставка военной помощи из Финляндии в Украину. С ней стоимость всех пакетов оборонной техники, поставленных Финляндией Украине, составит €590 млн.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке в оборонительной битве. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из тех, которые мы давали до сих пор", – заявил министр обороны Микко Савола.

Минобороны сообщает, что в пакете будут тяжелое вооружение и боеприпасы. Для обеспечения безопасной доставки другие подробности не сообщаются.

Отмечается, что помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами сил обороны.