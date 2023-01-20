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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия объявила о решении предоставить Украине самый крупный пакет военной помощи

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Министр обороны Финляндии: Украина по-прежнему нуждается в поддержке
Министр обороны Финляндии: Украина по-прежнему нуждается в поддержке
Фото: Mikko Savola / Facebook

Президент Финляндии Саули Нийнисте принял решение о выделении нового пакета помощи Украине на €400 млн 19 января на основании предложения правительства. Об этом сообщает министерство обороны Финляндии.

Сообщается, что это будет 12-я поставка военной помощи из Финляндии в Украину. С ней стоимость всех пакетов оборонной техники, поставленных Финляндией Украине, составит €590 млн.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке в оборонительной битве. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из тех, которые мы давали до сих пор", – заявил министр обороны Микко Савола.

Минобороны сообщает, что в пакете будут тяжелое вооружение и боеприпасы. Для обеспечения безопасной доставки другие подробности не сообщаются.

Отмечается, что помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами сил обороны.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которые активно оказывают поддержку Украине с начала вторжения РФ.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

11-й пакет помощи от Финляндии был одобрен 20 декабря, а 27 декабря парламент Финляндии призвал правительство дать Украине танки Leopard 2.

5 января Савола сообщил, что Финляндия готовит 12-й пакет помощи Украине.

Теги: Финляндия, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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