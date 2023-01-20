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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Восьмой "Рамштайн" укрепит нашу стойкость. Но за решение о современных танках придется еще побороться

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Зеленский: Партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для нашей победы
Зеленский: Партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для нашей победы
Фото: president.gov.ua

Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") укрепит стойкость Украины, но за решение о предоставлении западных танков придется еще побороться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 20 января, которое опубликовала его пресс-служба.

Президент отметил, что не все, о чем ведутся переговоры во время "Рамштайна", можно объявлять публично.

"Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но вообще можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято. Я обратился сегодня к участникам встречи в Рамштайне, нашей контактной группе по вопросам обороны. И я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях", – заявил он.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя". 

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).

По итогам заседания Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли  Украине немецкие, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: танки, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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