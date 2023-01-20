Зеленский: Восьмой "Рамштайн" укрепит нашу стойкость. Но за решение о современных танках придется еще побороться

Президент отметил, что не все, о чем ведутся переговоры во время "Рамштайна", можно объявлять публично.

"Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но вообще можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято. Я обратился сегодня к участникам встречи в Рамштайне, нашей контактной группе по вопросам обороны. И я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях", – заявил он.