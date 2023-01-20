Страны, у которых есть немецкие танки Leopard 2, встретились в кулуарах "Рамштайна" – минобороны Португалии

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указали СМИ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Португалии.

"Португалия приняла участие во встрече, созванной Украиной и Польшей, на которой присутствовали страны, имеющие эти средства [Leopard 2]", – говорится в заявлении.

Отмечается, что глава минобороны страны на встрече повторил предложение по "обучению этому типу боевой машины и выразил готовность правительства Португалии определить в координации со своими партнерами способы поддержки Украины с помощью этой возможности".

Также указывается, что Португалия, кроме прочего, направит в Украину 14 бронетранспортеров M113, мощные генераторы, 120-мм боеприпасы и медицинское оборудование.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.