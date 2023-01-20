Страны, у которых есть немецкие танки Leopard 2, встретились в кулуарах "Рамштайна" – минобороны Португалии

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Португалии.
"Португалия приняла участие во встрече, созванной Украиной и Польшей, на которой присутствовали страны, имеющие эти средства [Leopard 2]", – говорится в заявлении.
Отмечается, что глава минобороны страны на встрече повторил предложение по "обучению этому типу боевой машины и выразил готовность правительства Португалии определить в координации со своими партнерами способы поддержки Украины с помощью этой возможности".
Также указывается, что Португалия, кроме прочего, направит в Украину 14 бронетранспортеров M113, мощные генераторы, 120-мм боеприпасы и медицинское оборудование.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).