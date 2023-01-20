Генерал Милли: Военным путем вытеснить войска РФ с каждого сантиметра оккупированной территории Украины в этом году будет очень трудно

Об этом он заявил на брифинге после встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона.

Милли рассказал, что линия фронта тянется от Харьковской области до Херсона и она сейчас "более или менее статична", за исключением Соледара и Бахмута Донецкой области.

Оккупированные территории огромны и там остается большое количество российских сил, подчеркнул он.

"С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень, очень трудно военным путем вытеснить российские войска с каждого сантиметра оккупированной Россией Украины. Я не говорю, что это невозможно или что этого не произойдет, но это будет очень тяжело. Что может произойти? Продолжение обороны, стабилизация линии фронта. Я думаю, что это возможно сделать. Я думаю, что это зависит от доставки и подготовки всего этого оборудования. Я думаю, что для украинцев очень, очень возможно провести значительную наступательную операцию тактического или даже оперативного уровня, чтобы освободить как можно больше украинской территории", – добавил Милли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)