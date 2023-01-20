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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Милли: Военным путем вытеснить войска РФ с каждого сантиметра оккупированной территории Украины в этом году будет очень трудно

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Марк Милли считает "очень-очень возможным" проведение Украиной контрнаступательной операции
Марк Милли считает "очень-очень возможным" проведение Украиной контрнаступательной операции
Фото: ЕРА

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет сложно, но это не является невозможным.

Об этом он заявил на брифинге после встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона.

Милли рассказал, что линия фронта тянется от Харьковской области до Херсона и она сейчас "более или менее статична", за исключением Соледара и Бахмута Донецкой области. 

Оккупированные территории огромны и там остается большое количество российских сил, подчеркнул он. 

"С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень, очень трудно военным путем вытеснить российские войска с каждого сантиметра оккупированной Россией Украины. Я не говорю, что это невозможно или что этого не произойдет, но это будет очень тяжело. Что может произойти? Продолжение обороны, стабилизация линии фронта. Я думаю, что это возможно сделать. Я думаю, что это зависит от доставки и подготовки всего этого оборудования. Я думаю, что для украинцев очень, очень возможно провести значительную наступательную операцию тактического или даже оперативного уровня, чтобы освободить как можно больше украинской территории", – добавил Милли. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

Теги: США, Пентагон, Вооруженные силы Украины, оборона, наступление, война России против Украины, Марк Милли, контактная группа Рамштайн, деоккупация
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