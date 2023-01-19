Маляр о первой встрече Залужного и Милли: Слово "победа" мы и партнеры понимаем идентично

Маляр: Даже если хочется выложить что-то эмоциональное из увиденного и услышанного и написать об этом на простом языке – нет шансов. Разве когда-нибудь в мемуарах Фото: Ганна Маляр / Facebook

17 января генералы, которые до этого регулярно проводили переговоры по телефону, впервые встретились очно. Встреча прошла в Польше. Залужный опубликовал об этом событии пост, из которого следует, что он и Милли обсуждали вопросы, касающиеся военной помощи Украине.

Маляр на следующий день рассказала, что Залужный и Милли "говорили о текущей ситуации, обменялись мнениями и позициями".

"Мы в очередной раз благодарили наших партнеров за помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины. Валерий Федорович на встрече обозначил потребности, необходимые ВСУ для ускорения нашей победы", – отметила она.

Чиновница добавила, что для релизов о таких событиях предусмотрен соответствующий порядок изложения.

"Поэтому они всегда написаны на сухом деловом языке, коротко об основном и согласованы сторонами. Так что даже если хочется выложить что-то эмоциональное из увиденного и услышанного и написать об этом на простом языке – нет шансов. Разве когда-нибудь в мемуарах, и то не факт. Из того, что видела и могу сказать: партнеры и союзники нас поддерживают. Слово "победа" мы понимаем идентично", – подчеркнула Маляр.