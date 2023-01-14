Арестович: Залужный, принимая каждый день решения, связанные со смертью и своих, и чужих, остается добрым человеком. Это феноменальная вещь

Арестович сравнил Залужного (на фото) с китом: Вот он большой, как кит. Добрый, как кит. Улыбчивый, как кит. Но если разъярить – снесет все Фото: president.gov.ua

Арестович ранее рассказывал, что знаком с Залужным с военного училища.

Бацман спросила у Арестовича, какие бы качества Залужного он выделил в первую очередь.

"Он очень спокойный, очень ироничный. А это признак реально очень сильного человека. Его невозможно сбить с его линии. Это крайне важно, потому что война – это противоборство даже не столько интеллектов, сколько воль. Полководцы находятся в незримом, но очень хорошо, поверьте, ощутимом [противостоянии]... В любом штабе прямо чувствуется, как тебе противостоит такой же штаб и военный руководитель с той стороны. Это столкновение. Знаете, как у шахматистов: шахматный поединок по напряжению воль куда круче, чем боксерский. И все, кто в зале, это прекрасно ощущают. Там столкновение воль бешеное. Нужна сверхволя, сверхволевые качества, чтобы стать чемпионом мира по шахматам", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Залужный держит избранную им линию "практически безупречно".

"Вот он выбрал линию, способ ведения войны – и его сбить невозможно. Это крайне важно. Любой другой человек [на этом посту], чуть менее устойчивый, – и его бы колебания очень дорого обошлись. Потому что он командует всеми силами обороны, а не только ВСУ. Каждый вооруженный человек сейчас в стране подчинен в генеральном отношении Залужному. И это крайне важное качество, – сказал Арестович. – И самое главное: это поразительно для человека, ведущего континентальную войну против противника, который мечтает победить, уничтожить нас и захватить Европу, против нового [Адольфа] Гитлера, – он очень добрый. А добрым может быть только очень благородный человек, очень моральный человек и очень умный человек".

Арестович сказал, что в таких профессиях, связанных с уничтожением людей, "обычно не про доброту", и призвал вспомнить российских военачальников.

"Посмотрите на этих монстров со стороны России. [Заместитель командующего группировкой российских оккупационных войск в Украине Сергей] Суровикин тот же – там ничего людского уже нет... Это не вполне себе люди. А Залужный остается добрым и улыбчивым человеком. Принимая каждый день решения, связанные со смертью и своих, и чужих. Это феноменальная вещь. Обычно профессиональная деформация таких людей приводит к суровости, причем очень большой суровости. Но нет, он остается добрым и сильным человеком", – сказал советник Офиса президента.

Он напомнил, что недавно в одном из интервью сравнил Залужного с китом.

"Вот он большой, как кит. Добрый, как кит. Улыбчивый, как кит. Но если разъярить – как бы кит – это кит – снесет все. Это Залужный", – отметил Арестович.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube