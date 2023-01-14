ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Залужный, принимая каждый день решения, связанные со смертью и своих, и чужих, остается добрым человеком. Это феноменальная вещь

 
|
Арестович сравнил Залужного (на фото) с китом: Вот он большой, как кит. Добрый, как кит. Улыбчивый, как кит. Но если разъярить снесет все
Арестович сравнил Залужного (на фото) с китом: Вот он большой, как кит. Добрый, как кит. Улыбчивый, как кит. Но если разъярить – снесет все
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный остается добрым человеком, несмотря на то, что командует силами обороны в такой кровопролитной войне, которую против Украины развязала Россия. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович ранее рассказывал, что знаком с Залужным с военного училища

Бацман спросила у Арестовича, какие бы качества Залужного он выделил в первую очередь. 

"Он очень спокойный, очень ироничный. А это признак реально очень сильного человека. Его невозможно сбить с его линии. Это крайне важно, потому что война – это противоборство даже не столько интеллектов, сколько воль. Полководцы находятся в незримом, но очень хорошо, поверьте, ощутимом [противостоянии]... В любом штабе прямо чувствуется, как тебе противостоит такой же штаб и военный руководитель с той стороны. Это столкновение. Знаете, как у шахматистов: шахматный поединок по напряжению воль куда круче, чем боксерский. И все, кто в зале, это прекрасно ощущают. Там столкновение воль бешеное. Нужна сверхволя, сверхволевые качества, чтобы стать чемпионом мира по шахматам", – сказал Арестович. 

Он подчеркнул, что Залужный держит избранную им линию "практически безупречно".

"Вот он выбрал линию, способ ведения войны – и его сбить невозможно. Это крайне важно. Любой другой человек [на этом посту], чуть менее устойчивый, – и его бы колебания очень дорого обошлись. Потому что он командует всеми силами обороны, а не только ВСУ. Каждый вооруженный человек сейчас в стране подчинен в генеральном отношении Залужному. И это крайне важное качество, – сказал Арестович. – И самое главное: это поразительно для человека, ведущего континентальную войну против противника, который мечтает победить, уничтожить нас и захватить Европу, против нового [Адольфа] Гитлера, – он очень добрый. А добрым может быть только очень благородный человек, очень моральный человек и очень умный человек". 

Арестович сказал, что в таких профессиях, связанных с уничтожением людей, "обычно не про доброту", и призвал вспомнить российских военачальников. 

"Посмотрите на этих монстров со стороны России. [Заместитель командующего группировкой российских оккупационных войск в Украине Сергей] Суровикин тот же – там ничего людского уже нет... Это не вполне себе люди. А Залужный остается добрым и улыбчивым человеком. Принимая каждый день решения, связанные со смертью и своих, и чужих. Это феноменальная вещь. Обычно профессиональная деформация таких людей приводит к суровости, причем очень большой суровости. Но нет, он остается добрым и сильным человеком", – сказал советник Офиса президента. 

Он напомнил, что недавно в одном из интервью сравнил Залужного с китом

"Вот он большой, как кит. Добрый, как кит. Улыбчивый, как кит. Но если разъярить – как бы кит – это кит – снесет все. Это Залужный", – отметил Арестович. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

В интервью The Economist в декабре Залужный сказал, что его подход к управлению войсками кардинально отличается от принципов, которые присущи российскому командованию. В украинской армии, заверил он, не принято держать порядок и дисциплину "кулаками и бицепсами" и иногда 21-летние лейтенанты командуют подчиненными, которым по 50–60 лет.

Залужный пояснил, что "религия", которую он "исповедует" при управлении ВСУ, – "быть нормальным", то есть оставаться человеком в любой ситуации. "Это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми", – сказал он. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Алексей Арестович, ВСУ, Сергей Суровикин, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (227659)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (173212)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (169542)
4
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (147644)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (85149)
6
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (49164)
7
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (47252)
8
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (45645)
 
 
 
 