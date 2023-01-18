Генерал США Милли приезжал на полигон в Германии, где готовят украинских военных

Это был первый визит Милли на объект площадью 23,3 тыс. га под названием "Графенвер".
Следить за тем, как Милли взаимодействует с украинскими военными, разрешили только трем американским журналистам, снимать фото и видео было запрещено. Также не разрешалось обнародовать разговоры, услышанные на полигоне.
В "Графенвере" проходят подготовку более 600 бойцов Вооруженных сил Украины, в течение шести недель они будут изучать, "как размещать танки, артиллерию и другое вооружение", чтобы наиболее эффективно воевать с российскими оккупационными войсками.
Визит Милли состоялся на второй день после прибытия туда украинцев.
Associated Press пишет, что американский генерал провел на полигоне с готовящимися к боям украинцами чуть меньше двух часов.
Расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военных Украины началась в Германии 15 января, говорил Милли. Речь идет о "комплексных учениях": общевойсковой подготовке, а также обучении на новой американской технике. В частности, Пентагон сообщал, что с этой недели украинские военные будут учиться в Германии управлять боевыми бронемашинами M2 Bradley.
The New York Times сообщало со ссылкой на источники среди американских чиновников, что расширенная подготовка, которую одобрил президент США Джо Байден, позволит американским инструкторам обучать по батальону украинских военных – примерно от 600 до 800 военнослужащих – каждый месяц, начиная с начала 2023 года.
Украинские военные активно проходят обучение в разных странах мира. 17 октября 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.