Генерал США Милли приезжал на полигон в Германии, где готовят украинских военных

Милли (на фото в центре) был на полигоне почти два часа Фото: 7th Army Training Command / Twitter

Это был первый визит Милли на объект площадью 23,3 тыс. га под названием "Графенвер".

Следить за тем, как Милли взаимодействует с украинскими военными, разрешили только трем американским журналистам, снимать фото и видео было запрещено. Также не разрешалось обнародовать разговоры, услышанные на полигоне.

В "Графенвере" проходят подготовку более 600 бойцов Вооруженных сил Украины, в течение шести недель они будут изучать, "как размещать танки, артиллерию и другое вооружение", чтобы наиболее эффективно воевать с российскими оккупационными войсками.

Визит Милли состоялся на второй день после прибытия туда украинцев.

Associated Press пишет, что американский генерал провел на полигоне с готовящимися к боям украинцами чуть меньше двух часов.