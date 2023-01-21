Резников сообщил о "прорыве" с немецкими танками: Украинские военные начнут обучение на Leopard

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В то же время он анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд от ФРГ.

В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).

Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины, "но за решение о современных танках придется еще побороться".