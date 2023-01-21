Резников сообщил о "прорыве" с немецкими танками: Украинские военные начнут обучение на Leopard

"Есть прорыв – это возможность для стран, которые владеют Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем обучающие [украинских] экипажей программы на Leopard 2", – сказал он.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев.
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16, танки дальнобойные ракеты.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В то же время он анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд от ФРГ.
В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).
Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины, "но за решение о современных танках придется еще побороться".