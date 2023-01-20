Пропагандист Соловьев заявил, что Россия должна войти в Берлин и Париж и "не выходить оттуда никогда"

Отрывок эфира с речью пропагандиста опубликовано в Telegram-канале UKRAINIAN MILITANT.

Соловьев отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Запад не должен дать РФ выиграть в войне против Украины. Российский пропагандист также прокомментировал решение Франции передать Украине колесные танки.

"Шольц говорит, что агрессию России мы должны победить… Шольц, значит, мы должны войти в Берлин. И не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков, [президент Франции Эммануэль] Макрон?! Значит, мы должны войти в Париж. И не выводить оттуда больше свои войска никогда!" – пригрозил пропагандист Кремля Соловьев.

Он также раскритиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина, которые "вывели… войска из Восточной Европы".

"Глупец [бывший советский лидер Никита] Хрущев… закрыл нашу военную базу в Финляндии! Дернулись бы сейчас все эти... Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего", – считает Соловьев.