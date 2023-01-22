Несмотря на потери для Украины, оборона Бахмута – стратегически обоснованная операция – Институт изучения войны

В ISW отметили, что украинские силы эффективно сдерживают российские войска и технику в районе Бахмута Фото: EPA

Расходы, связанные с продолжающейся обороной Бахмута со стороны Украины, значительны, отметили аналитики.

"Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности", – говорится в отчете.

По мнению экспертов ISW, украинские силы фактически сдерживают российские войска, технику и общий оперативный центр в Бахмуте, тем самым препятствуя способности России продолжать наступление в других местах боевых действий.

В то же время аналитики отметили, что из-за медленных поставок вооружения, Украина не смогла воспользоваться "скованностью российских войск" в Бахмуте, чтобы сделать контрнаступательную операцию.