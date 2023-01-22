Несмотря на потери для Украины, оборона Бахмута – стратегически обоснованная операция – Институт изучения войны

Расходы, связанные с продолжающейся обороной Бахмута со стороны Украины, значительны, отметили аналитики.
"Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности", – говорится в отчете.
По мнению экспертов ISW, украинские силы фактически сдерживают российские войска, технику и общий оперативный центр в Бахмуте, тем самым препятствуя способности России продолжать наступление в других местах боевых действий.
В то же время аналитики отметили, что из-за медленных поставок вооружения, Украина не смогла воспользоваться "скованностью российских войск" в Бахмуте, чтобы сделать контрнаступательную операцию.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.