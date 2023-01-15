Зеленский: Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки

Зеленский: Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства Фото: president.gov.ua

"Хочу сегодня, как и всегда, поблагодарить наших воинов. Всем тем, кто героически и стойко выполняет боевые задания. Кто удерживает наши позиции. И особенно на самых трудных участках фронта. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки. Благодарю каждого нашего бойца, каждого нашего солдата, сержанта, офицера, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении", – сказал он.

По словам Зеленского, Россия "сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя".

"Наши же герои делают это сражение принципиальным для уничтожения боевого потенциала государства-террориста. Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства", – подчеркнул он.