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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки

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Зеленский: Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства
Зеленский: Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 15 января, поблагодарил украинских защитников, которые удерживают позиции на фронте и выполняют боевые задания.

"Хочу сегодня, как и всегда, поблагодарить наших воинов. Всем тем, кто героически и стойко выполняет боевые задания. Кто удерживает наши позиции. И особенно на самых трудных участках фронта. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки. Благодарю каждого нашего бойца, каждого нашего солдата, сержанта, офицера, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении", – сказал он.

По словам Зеленского, Россия "сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя".

"Наши же герои делают это сражение принципиальным для уничтожения боевого потенциала государства-террориста. Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства", – подчеркнул он.

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются бои в районе Соледара. Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, штурм, оборона, Соледар, Минобороны, Владимир Зеленский, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут
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