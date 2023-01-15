Зеленский: Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки

"Хочу сегодня, как и всегда, поблагодарить наших воинов. Всем тем, кто героически и стойко выполняет боевые задания. Кто удерживает наши позиции. И особенно на самых трудных участках фронта. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки. Благодарю каждого нашего бойца, каждого нашего солдата, сержанта, офицера, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении", – сказал он.
По словам Зеленского, Россия "сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя".
"Наши же герои делают это сражение принципиальным для уничтожения боевого потенциала государства-террориста. Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства", – подчеркнул он.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются бои в районе Соледара. Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.