"Продолжаются бои". В Минобороны Украины прокомментировали фронтовую ситуацию вокруг Соледара

"Относительно ситуации вокруг Соледара. [...] Обстановкой на фронте в полной мере владеют только верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий, начальник Генерального штаба. [...] Простым языком – продолжаются бои", – написала она.

Замминистра напомнила, что в утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что атаки врага в районе Соледара были отбиты, а в вечерней сводке Генштаб сообщал об обстрелах позиций украинских войск в районе Соледара.

Маляр подчеркнула, что информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, но и наших военных планов. Гражданские лица не знают этих планов и потому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, ставшие им известными. Чем наносят вред нашей обороне", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее 15 января Маляр предупредила об уголовной ответственности за распространение информации о перемещении или расположении украинских войск, не опубликованной Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами.