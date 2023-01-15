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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Продолжаются бои". В Минобороны Украины прокомментировали фронтовую ситуацию вокруг Соледара

На Донбассе идут жестокие бои
На Донбассе идут жестокие бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

15 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в Telegram, что в районе Соледара Донецкой области продолжаются бои.

"Относительно ситуации вокруг Соледара. [...] Обстановкой на фронте в полной мере владеют только верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий, начальник Генерального штаба. [...] Простым языком – продолжаются бои", – написала она.

Замминистра напомнила, что в утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что атаки врага в районе Соледара были отбиты, а в вечерней сводке Генштаб сообщал об обстрелах позиций украинских войск в районе Соледара.

Маляр подчеркнула, что информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, но и наших военных планов. Гражданские лица не знают этих планов и потому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, ставшие им известными. Чем наносят вред нашей обороне", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее 15 января Маляр предупредила об уголовной ответственности за распространение информации о перемещении или расположении украинских войск, не опубликованной Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами.

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.

"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 января.

По состоянию на 14 января бои за Соледар еще продолжались.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, оборона, Соледар, Минобороны, обстрелы, Анна Маляр, война России против Украины
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