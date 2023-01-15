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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Говорить о продвижении или отходе украинских войск имеет право очень узкий круг лиц – Маляр

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Даже среди военных большинство не имеет право публично сообщать о перемещении войск, напомнила Маляр
Даже среди военных большинство не имеет право публично сообщать о перемещении войск, напомнила Маляр
Фото: Ганна Маляр / Facebook

За распространение информации о перемещении или расположении украинских войск, не опубликованной Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, установлена уголовная ответственность. Об этом напомнила в Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

"То есть запрещено публично сообщать, куда движутся войска, продвинулись, отошли, остановились. Это могут сообщать только уполномоченные государственные институции", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что распространять такую информацию запрещено абсолютно всем гражданским, кроме официально уполномоченных, например гражданских уполномоченных лиц Минобороны. 

"Обратите внимание: с военными то же самое. Не все военные имеют право говорить публично или писать в соцсетях о перемещении войск, а лишь уполномоченные. Это очень узкий круг людей – главком, начальник Генштаба и уполномоченные официальные спикеры ВСУ", – добавила замминистра.

Маляр не уточнила, связано ли это напоминание с какими-то конкретными инцидентами. 

Теги: военные, Министерство обороны Украины, запрет, Минобороны, преступление, соцсети, Анна Маляр
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