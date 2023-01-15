Говорить о продвижении или отходе украинских войск имеет право очень узкий круг лиц – Маляр

Даже среди военных большинство не имеет право публично сообщать о перемещении войск, напомнила Маляр Фото: Ганна Маляр / Facebook

"То есть запрещено публично сообщать, куда движутся войска, продвинулись, отошли, остановились. Это могут сообщать только уполномоченные государственные институции", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что распространять такую информацию запрещено абсолютно всем гражданским, кроме официально уполномоченных, например гражданских уполномоченных лиц Минобороны.

"Обратите внимание: с военными то же самое. Не все военные имеют право говорить публично или писать в соцсетях о перемещении войск, а лишь уполномоченные. Это очень узкий круг людей – главком, начальник Генштаба и уполномоченные официальные спикеры ВСУ", – добавила замминистра.

Маляр не уточнила, связано ли это напоминание с какими-то конкретными инцидентами.