Тайная подготовка и коридоры безопасности. Посол рассказал, как удалось вернуть турецкие самолеты из Украины во время войны

По словам Боднара, было несколько попыток отправить домой эти самолеты, но "возникали определенные обстоятельства" – с безопасностью или технические.

"Знаю, что были согласованы коридоры безопасности, поскольку воздушное пространство над Украиной контролируется нашими силами ПВО. Во-первых, были проведены необходимые инженерные и технические работы в аэропорту, чтобы самолеты могли взлететь. Во-вторых, было согласовано время и предупреждены подразделения ПВО о пролете этих самолетов. В-третьих, это была тайна, которую узнали только, когда самолеты прилетели", – рассказал посол.

По его мнению, эта операция демонстрирует успешность работы министерств обороны и спецслужб, уровень доверия между оборонными ведомствами стран.

"Подробности уже, думаю, узнаем после войны", – добавил Боднар.