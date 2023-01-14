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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тайная подготовка и коридоры безопасности. Посол рассказал, как удалось вернуть турецкие самолеты из Украины во время войны

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Чтобы самолеты смогли вылететь, были предупреждены подразделения украинской ПВО
Чтобы самолеты смогли вылететь, были предупреждены подразделения украинской ПВО
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Два турецких грузовых самолета, которые находились в аэропорту Борисполь с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, в декабре 2022 года после нескольких попыток смогли вернуться в Турцию, благодаря взаимодействия между министерствами обороны двух государств. Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 13 января.

По словам Боднара, было несколько попыток отправить домой эти самолеты, но "возникали определенные обстоятельства" – с безопасностью или технические.

"Знаю, что были согласованы коридоры безопасности, поскольку воздушное пространство над Украиной контролируется нашими силами ПВО. Во-первых, были проведены необходимые инженерные и технические работы в аэропорту, чтобы самолеты могли взлететь. Во-вторых, было согласовано время и предупреждены подразделения ПВО о пролете этих самолетов. В-третьих, это была тайна, которую узнали только, когда самолеты прилетели", – рассказал посол.

По его мнению, эта операция демонстрирует успешность работы министерств обороны и спецслужб, уровень доверия между оборонными ведомствами стран.

"Подробности уже, думаю, узнаем после войны", – добавил Боднар. 

Контекст:

Украина закрыла свое воздушное пространство 24 февраля, в день полномасштабного вторжения российских войск.

Минобороны Турции сообщило 20 декабря о возвращении из аэропорта Борисполь на авиабазу в турецком Кайсери двух самолетов, которые оставались в Украине в связи с закрытым из-за российского вторжения воздушным пространством.

Теги: Турция, самолет, аэропорт, ПВО, воздушное пространство, Василий Боднар, Минобороны, самолеты, спецслужбы, война России против Украины, авиабаза, посол
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