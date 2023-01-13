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Турция понимает необходимость освобождения всей Украины, речь уже не идет о мире с РФ на любых условиях – посол Украины

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Боднар о предложениях Турции: Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции
Боднар о предложениях Турции: Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции
Фото: Vasyl Bodnar / Twitter

Турция изменила свою позицию относительно войны в Украине и уже говорит о важности территориальной целостности Украины, а не только о "мире любой ценой", считает посол Украины в Турции Васили Боднар. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Боднар отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция "прилагает немалые усилия" для мирного урегулирования войны, и последовательно придерживается этого подхода на всех уровнях.

"Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, "мир превыше всего", но сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины", – подчеркнул дипломат. 

По его мнению, заявления представителей Турции в последнее время "четко свидетельствуют" о понимании необходимости освобождения всех временно оккупированных территорий Украины.

"В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", – сказал Боднар. 

По его словам, турецкая сторона "прекрасно понимает" и учитывает, что Украина не изменит своих условий: Россия должна освободить украинские территории, прекратить огонь, и только после этого возможно начало переговоров. 

"Турция видит этот процесс поэтапно: прекращение огня и вывод войск. В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия точно будет пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск. Поэтому воспринимаем это как этапное предложение для достижения решения о выводе российских войск с территории Украины", – добавил посол. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Входящая в НАТО Турция отказалась поддержать ограничительные меры.

Кроме того, Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах как до открытого вторжения РФ, так и после. В Турции был организован один из очных раундов переговоров Украины с РФ, до того, как они были окончательно заморожены. 

В июле 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и в связи с этим у Украины появляются вопросы.

Турция сыграла заметную роль в организации соглашений о морском экспорте украинского зерна и масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, в результате которого были освобождены, в частности, командиры мариупольского гарнизона.

8 января Эрдоган заявил, что Турция "вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта" и "прилагает усилия, чтобы примирить" две страны. 

Теги: Россия, Турция, переговоры, перемирие, Василий Боднар, прекращение огня, война России против Украины, посол, деоккупация
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