Турция понимает необходимость освобождения всей Украины, речь уже не идет о мире с РФ на любых условиях – посол Украины

Боднар о предложениях Турции: Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции Фото: Vasyl Bodnar / Twitter

Боднар отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция "прилагает немалые усилия" для мирного урегулирования войны, и последовательно придерживается этого подхода на всех уровнях.

"Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, "мир превыше всего", но сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, заявления представителей Турции в последнее время "четко свидетельствуют" о понимании необходимости освобождения всех временно оккупированных территорий Украины.

"В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", – сказал Боднар.

По его словам, турецкая сторона "прекрасно понимает" и учитывает, что Украина не изменит своих условий: Россия должна освободить украинские территории, прекратить огонь, и только после этого возможно начало переговоров.

"Турция видит этот процесс поэтапно: прекращение огня и вывод войск. В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия точно будет пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск. Поэтому воспринимаем это как этапное предложение для достижения решения о выводе российских войск с территории Украины", – добавил посол.