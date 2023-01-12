Украинский омбудсмен обсудил с Эрдоганом освобождение украинцев из плена РФ

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

Встреча состоялась в Анкаре. По словам Лубинца, они обсуждали вопросы:

Также речь шла о необходимости найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, находящихся в тюрьмах РФ, добавил Лубинец.

Контекст:

Лубинец в рамках рабочей поездки в Анкару провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой – они встретились в рамках международной конференции уполномоченных по правам человека. Лубинец по итогам разговора сообщил, что они обсудили "широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран".

Также Лубинец, Москалькова и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч провели в Анкаре 11 января трехстороннюю встречу.

После начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года, Украина и Россия провели 36 обменов пленными, в ходе которых из российского плена удалось освободить 1646 украинцев – гражданских и военнослужащих, сообщали в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 8 января 2023 года.