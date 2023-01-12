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Украинский омбудсмен обсудил с Эрдоганом освобождение украинцев из плена РФ

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Лубинец встретился с Эрдоганом в Анкаре
Лубинец встретился с Эрдоганом в Анкаре
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 11 января встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и обсудил с ним освобождение украинцев из плена РФ.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram. 

Встреча состоялась в Анкаре. По словам Лубинца, они обсуждали вопросы: 

  • относительно свободы политзаключенных, узников Кремля, "которые были своевольно задержаны и заключены Россией и, по их убеждению, совершили уголовные преступления на территории Крыма";
  • возвращения домой украинских тяжелораненых военнослужащих, которые находятся на территории РФ;
  • возвращения мирных граждан Украины, отбывающих большие тюремные сроки с 2014 года на территории РФ и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей;
  • возвращения гражданских украинцев, незаконно задержанных и удерживаемых в России с 24 февраля 2022 года. 

Также речь шла о необходимости найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, находящихся в тюрьмах РФ, добавил Лубинец.  

Контекст:

Лубинец в рамках рабочей поездки в Анкару провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой – они встретились в рамках международной конференции уполномоченных по правам человека. Лубинец по итогам разговора сообщил, что они обсудили "широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран".

Также Лубинец, Москалькова и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч провели в Анкаре 11 января трехстороннюю встречу. 

После начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года, Украина и Россия провели 36 обменов пленными, в ходе которых из российского плена удалось освободить 1646 украинцев – гражданских и военнослужащих, сообщали в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 8 января 2023 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Анкара, омбудсмен, обмен пленными, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
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